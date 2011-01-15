دبیر علمی نخستین جشنواره کتاب سال تبریز منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عبدالمجید نجفی بعنوان دبیر علمی نخستین جشنواره کتاب سال تبریز از سوی حسین نجفی مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز منصوب شد.

عبدالمجید نجفی از سال 64 داستان می نویسد و اولین داستانش داستان کوتاهی بنام «راز بزرگ» بود که در سال 64 در مجله کیهان بچه ها چاپ شد و در سال 68 همزمان رمان « برف آباد» و مجموعه داستان « کت پشمی» منتشر شد و « من و سنگ و لیلای مجنون» عنوان آخرین کتابی است که در نمایشگاه کتاب امسال از وی ارائه شده است.

از آثار و تالیفات این نویسنده می توان به کتاب برف آباد با هفت دوره تجدید چاپ و فروش 50هزار جلدی، با جامهای شوکران، بالاتر از خانه عقاب، راز گم شده خاور و چندین کتاب دیگر اشاره کرد.

همچنین کتاب تحقیقی «زیر گنبد کبود»، پسر کوهستان و حکایت « علی جان و راز نازخاتون» که حاوی دو داستان بلند در یک مجلد است، طلسما و داستان های دیگر، چاپ دوم کتاب « دختری بنام پریا» و چاپ دوم کتاب « گنشدگان جنگل آی سولان» و باز آفرینی داستان قدیمی اصلی و کرم از جمله تالیفات این نویسنده توانمند استان است که بزودی منتشر خواهد شد.

عبدالمجید نجفی جزو ماندگار ترین چهره های ادبیات آذربایجان است که تالیف بیش از 55 جلد کتاب، برگزیده چندین جشنواره معتبر در زمینه داستان نویسی، انتخاب رمان " با جام های شوکران" بعنوان کتاب برگزیده سال جمهوری اسلامی و دفاع مقدس و کتاب سال شهید غنی پور، جایزه شورای کتاب سال جمهوری اسلامی در سال 84 برای کتاب « راز گمشده خاور»، برگزیده کتاب کودک ایران با عنوان « دختری بنام پریا»، برنده لوح زرین و دیپلم افتخار با کتاب داستان « برف آباد» از طرف کانون پرورش کودکان و نوجوانان را درکارنامه فعالیت خود دارد و به ازای هر سال 1.5 کتاب نوشته است.

این نویسنده توانا متولد 1338 در تبریز بوده و کارشناسی ارشد ادبیات فارسی و عضو شورای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز است که در حال حاضر در مراکز علمی مشغول تدریس است.