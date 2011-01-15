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۲۵ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۳۳

پروژه تفریحی آبشار در غرب تهران سبزتر می شود

پروژه تفریحی آبشار در غرب تهران سبزتر می شود

معاون امور شهری و محیط زیست منطقه 22 گفت: با تکمیل سیستم آبیاری بارانی در پروژه تفریحی گردشگری آبشار، افزون بر اصلاح الگوی مصرف و استفاده از منابع آبی، امکان توسعه کاشت و ایجاد پوشش فضای سبز در بدنه ها و شیبهای موجود در این پروژه فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر کریمی پور افزود: سیستم آبیاری بارانی با هدف افزایش راندمان آبیاری تمامی قطعات فضای سبز و شیب های اطراف پروژه تفریحی گردشگری آبشار در وسعت 30 هکتاری این محدوده از پایتخت اجرا شده است. پس از تکمیل این عملیات نیز مراحل آزمایش ابتدایی طرح به منظورتنظیم ارتفاع نازلها مورد بررسی قرارگرفت. گفتنی است اجرای لوله کشی و آبرسانی همچنین اجرای سیستم آبیاری بارانی 3 میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.

وی ادامه داد: با استفاده از سیستم آبیاری بارانی، کاشت قطعات و ایجاد پوشش سبز در بدنه ها و شیبهای موجود در دستور کار پیمانکار توسعه فضای سبز قرارخواهد گرفت.

معاون امور شهری و محیط زیست منطقه 22 همچنین با اعلام خبر توسعه فضای سبز در محدوده پروژه بزرگ تفریحی گردشگری آبشار خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک بودن زمان افتتاح و بهره برداری از این پروژه، ادامه عملیات توسعه فضای سبز در دست اقدام قرار گرفته است.

وی افزود: کاشت درختان و درختچه های چند ساله و متناسب با اقلیم منطقه شامل درختان سوزنی برگ و پهن برگ تا پایان امسال در دستور کار پیمانکار مربوطه قرار گرفته است. به طوری که عملیات کاشت هزار اصله درخت در این محدوده که مدتی است آغاز شده تا پیش از پایان سال به اتمام می رسد.

کد مطلب 1232574

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