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۲۵ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۵۸

طی سال گذشته؛

40 رمال و دعانویس در اردبیل شناسایی و دستگیر شد

40 رمال و دعانویس در اردبیل شناسایی و دستگیر شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب اردبیل از شناسایی و دستگیری 40 رمال و کلاهبرداری که در پوشش دعانویسی اقدام به تحصیل مال نامشروع می کردند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فردین ارژنگی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های استان اظهار داشت: در راستای مبارزه با عناصر سود جو و متقلب، 40 رمال، کلاهبردار و دعانویس در استان اردبیل شناسایی و دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: این افراد با سو استفاده از احساسات و عقاید مذهبی شهروندان بویژه در باور مذهبی تأثیر دعا در سرنوشت انسانها، اقدام به کلاهبرداری از طریق دعانویسی و تحصیل مال نامشروع می کردند.

دادستان اردبیل با اشاره به تلاش دو ساله عوامل قضایی، اطلاعاتی و انتظامی برای شناسایی این باند افزود: با تلاش و همکاری دو ساله عوامل قضایی، اطلاعاتی و انتظامی و به کارگیری شیوه های پلیسی علمی و کنترل نامحسوس و جمع آوری مدارک و مستندات لازم، این باند شناسایی شده است.

وی ابراز داشت: این دعانویسان متقلب، با ادعای نوشتن دعاهایی برای فرزند دارشدن، دعای محبت، چشم زخم، گشایش بخت و... از شهروندان کلاهبرداری می کردند.

ارژنگی، اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان را از جمله راهکارهای مهم مقابله با این گونه خرافات دانست و خاطر نشان کرد: در راستای حفظ حقوق شهروندی، دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به شدت با این قبیل عناصر سودجو و متقلب برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 1232577

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