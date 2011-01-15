40 رمال و دعانویس در اردبیل شناسایی و دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فردین ارژنگی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های استان اظهار داشت: در راستای مبارزه با عناصر سود جو و متقلب، 40 رمال، کلاهبردار و دعانویس در استان اردبیل شناسایی و دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: این افراد با سو استفاده از احساسات و عقاید مذهبی شهروندان بویژه در باور مذهبی تأثیر دعا در سرنوشت انسانها، اقدام به کلاهبرداری از طریق دعانویسی و تحصیل مال نامشروع می کردند.

دادستان اردبیل با اشاره به تلاش دو ساله عوامل قضایی، اطلاعاتی و انتظامی برای شناسایی این باند افزود: با تلاش و همکاری دو ساله عوامل قضایی، اطلاعاتی و انتظامی و به کارگیری شیوه های پلیسی علمی و کنترل نامحسوس و جمع آوری مدارک و مستندات لازم، این باند شناسایی شده است.

وی ابراز داشت: این دعانویسان متقلب، با ادعای نوشتن دعاهایی برای فرزند دارشدن، دعای محبت، چشم زخم، گشایش بخت و... از شهروندان کلاهبرداری می کردند.

ارژنگی، اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان را از جمله راهکارهای مهم مقابله با این گونه خرافات دانست و خاطر نشان کرد: در راستای حفظ حقوق شهروندی، دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به شدت با این قبیل عناصر سودجو و متقلب برخورد خواهد کرد.