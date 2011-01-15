سرمایه گذاری در صنعت فارس 106 درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، فرهاد سجادی با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صنعتی طی سال جاری نسبت به سال گذشته رشد قابل قبولی داشته است، اظهار داشت: چندین طرح بزرگ تولیدی شامل کارخانه سیمان، تولید فولاد، سرم سازی، تولید الیاف و ایران خودرو فارس در آستانه افتتاح و بهره برداری قرار دارند.

وی افزود: با افتتاح این واحدها علاوه بر برداشته شدن گامی بسیار بزرگ در راستای صنعتی شدن استان و خارج شدن فارس از حلقه بسته تولید تک قطبی در بخش کشاورزی، موجب ایجاد اشتغال پایدار برای جمع کثیری از نیروهای جوان، متخصص و خلاق استان خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استاندار فارس تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود میزان سرمایه گذاری در استان بر اساس پروانه های بهره برداری صادره در سال 89 معادل شش هزار و 600 میلیارد ریال باشد که در مقایسه با سال 88 بیش از 106 درصد رشد خواهد داشت.

سجادی تصریح کرد: علاوه بر تعداد زیادی طرحهای تولیدی صنعتی در استان فارس که در مقیاس طرحهای کوچک و متوسط قرار دارند، تعداد 14 طرح بزرگ تولیدی صنعتی در سطح فارس در آستانه بهره برداری و یا در مراحل اجرایی با بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی قرار دارند.

وی با بیان اینکه تعداد 10 طرح بزرگ تولیدی صنعتی در فارس بین 70 تا 100 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، گفت: کارخانه‌های ایران خودرو فارس، سیمان لامرد، شیراز سرم، شرکت کیمیا الیاف، کاشی و سرامیک حافظ، تولید قند مایع شرکت پارس مینو و کارخانه سیمان قیر و کارزین که با حجم سرمایه‌گذاری بالغ چهار هزار و 259 میلیارد ریال موجب ایجاد اشتغال پایدار برای یک هزار و 430 نفر خواهد شد، به بهره برداری می رسند که این ارقام بدون احتساب حجم سرمایه‌گذاری انجام شده و میزان اشتغالزایی در واحدهای کوچک و متوسط است.

سجادی تاکید کرد: بدون تردید همدلی، همگرائی و هم‌افزایی توان مجموعه مسئولین استان شتاب دهنده حرکت سریع قطار پیشرفت توسعه استان فارس خواهد بود.