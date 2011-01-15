کتابخانه های عمومی قاین جوابگوی نیاز مراجعان نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مددی عصر شنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی قاین با بیان اینکه هم اکنون هشت کتابخانه عمومی با 50هزارجلد کتاب در این شهرستان فعال است، گفت: شش هزار نفر در این کتابخانه ها عضوهستند.

به گفته وی روزانه بیش از دو هزارنفربه کتابخانه های شهرستان مراجعه می کنند.

رئیس کتابخانه های عمومی قاین سرانه زیربنای کتابخانه برای هر 100نفردر کشور را هشت متر اعلام کرد و افزود: این میزان در شهرستان قاین یک و نیم متر است.

مددی با اشاره به وجود بیش از شش هزار دانشجو و 30 هزار دانش آموز در این شهرستان، کمبود منابع برای طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی را از دیگر مشکلات کتابخانه های قاین دانست و گفت: توسعه کتابخانه ها و افزایش منابع آن نیازمند مشارکت تمام دستگاههای اجرایی و خیران است.

وی از توقف عملیات ساخت کتابخانه مرکزی شهرستان قاین خبر داد و بیان داشت:عملیات ساخت این کتابخانه با گذشت 6 ماهبدلیل کمبود اعتبار و عدم اختصاص اعتبارات لازم متوقف شده است.

مدیرکل کتابخانه ‌های عمومی خراسان جنوبی نیز گفت: سرانه مطالعه در کشور 76 دقیقه و در استان خراسان جنوبی‌ 65 دقیقه است.

محمد قریب اظهار داشت: هم‌ اکنون دغدغه مقام معظم رهبری و تمامی مسئولان در ارتباط با کتاب و کتابخوانی است که باید زمینه‌های گسترش فرهنگ کتابخوانی و مطالعه را فراهم کنیم و مردم را به سمت این مهم تشویق و سوق دهیم.

وی با بیان اینکه سند مطالعه مفید به شورای انقلاب فرهنگی ارسال شده است، تصریح کرد: اگر این سند در بین مردم اجرایی شود تا حد زیادی از مشکلات مطالعه و کتابخوانی برطرف می ‌شود.

اهدای بیش از 7 هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های خراسان جنوبی

قریب از اهدای 7 هزار و 998 جلد کتاب به کتابخانه‌های استان از ابتدای سال تا پایان هفته کتاب و کتابخوانی خبر داد و تصریح کرد: 5 هزار و 191 جلد کتاب فقط در هفته کتاب به کتابخانه‌ها اهدا شده است.

وی ادامه داد: اداره کل کتابخانه‌های خراسان جنوبی آمادگی دارد تا برای تأمین منابع در مکان‌هایی که موقعیت ساخت کتابخانه دارند همکاری‌های لازم را انجام دهد.