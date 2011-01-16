گزارشی از کمبود پلاکت در بیمارستانها دریافت نکرده ایم

دکتر حسن ابوالقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان انتقال خون بابت پلاکتهایی که از خونهای اهدایی به دست می آید هیچ هزینه های از مردم دریافت نمی کند.

وی در عین حال از تعیین تعرفه برای تهیه پلاکت به روش آفریزس (گرفتن پلاکت از خون) خبر داد و افزود: شورالی عالی انتقال خون برای تهیه پلاکت تعرفه تعیین کرده است.

ابوالقاسمی، دریافت تعرفه را برای تهیه پلاکت با روشهای ماشینی دانست و گفت: با توجه به بالا بودن هزینه تهیه پلاکت از خون، تعرفه ای بابت تهیه پلاکت به روش آفریزس دریافت می شود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به تفاوت این هزینه در مراکز انتقال خون و آزاد، افزود: تعرفه ای که ما بابت تهیه پلاکت به روش آفریزس دریافت می کنیم حدود 200 تا 220 هزار تومان است اما هزینه تهیه ست پلاکت در خارج از مراکز درمانی بیشتر از این رقم است.