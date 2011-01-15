ابعاد حقوقی ممنوعیت حجاب در عرصه بین المللی در تبریز بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، موسسه فرهنگی آران با مشارکت منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی، نشست بررسی ابعاد حقوقی ممنوعیت حجاب در عرصه بین المللی را روز یکشنبه 26 دی ماه برگزار می کند.

دراین نشست که با حضور رئیس دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، معاون سیاسی امنیتی استانداری و جمعی از روسا و اساتید حقوق دانشگاههای تبریزو جمعی از اصحاب رسانه برگزار می شود، جایگاه حجاب در مقررات بین المللی و قانون اساسی جمهوری آذربایجان و نیز نحوه برخورد دولت این کشور با معترضین به ممنوعیت حجاب مورد کنکاش علمی قرار می گیرد.

وزارت تحصیل جمهوری آذربایجان از اول آذر ماه سال جاری با صدور بیانیه ای، ورود دانش آموزان محجبه به مدارس متوسطه را ممنوع اعلام کرده و متعاقب آن تعدادی زیادی از معترضان به این بیانیه از جمله رئیس حزب اسلام را دستگیر کرده است.