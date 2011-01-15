۲۵ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۴۱

یزدانی:

کاشی های دروازه تاریخی ارگ سمنان مرمت می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان از جمع آوری کاشی های دروازه تاریخی ارگ سمنان برای مرمت و ترمیم این کاشی ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمید یزدانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان با اشاره به آغاز مرمت این دروازه تاریخی در سمنان گفت: کار مرمت دروازه ارگ سمنان پس از انجام مطالعات آسیب شناسی و شستشوی سطوح آجری این بنای تاریخی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه نمای جنوبی دروازه ارگ سمنان دچار فرسودگی شدید شده است، گفت: نمای جنوبی در حال حاضر توانایی نگهداری کاشی‌های هفت رنگ را ندارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان افزود: بر همین اساس و با نظر مشاور و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، مقرر شده است تا کاشی‌ها کاملا مستندنگاری و شماره‌گذاری شده و برای حفاظت بیشتر و جلوگیری از آسیب‌دیدگی‌های احتمالی جمع‌آوری شوند.

یزدانی ادامه داد: پس از ترمیم و زیرسازی و مرمت کاشی‌های آسیب‌دیده، کاشی‌ها با استفاده از ملات جدید و با کیفیت، در محل خود نصب می‌شوند.

وی تصریح کرد: همزمان با شماره‌گذاری و پیاده ‌کردن کاشی‌های هفت رنگ، کاشی‌های معرق موجود در مناره‌ها که آسیب دیده‌اند نیز ترمیم می‌شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان اظهار داشت: کاشی‌هایی که برای تزئین دروازه ارگ سمنان استفاده شده، از دو نوع معرق و هفت رنگ است.

به گفته وی، دروازه ارگ سمنان که حدود 130 سال پیش ساخته شده، دارای دو نمای شمالی و جنوبی است، در بخشی از نمای شمالی و بر سردر آن تصویر نبرد رستم و دیو سپید کاشی کاری شده است.

دروازه ارگ یکی از آثار تاریخی با ارزش و زیبای سمنان و بازمانده هنر دوره قاجاریه است و بر روی کاشی های این دروازه تاریخی نام ناصرالدین شاه قاجار درج شده است.

