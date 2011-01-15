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۲۵ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۲۴

مرویان حسینی:

نگاه دین به زن جنسیتی نیست

نگاه دین به زن جنسیتی نیست

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: نگاه بزرگان دین هیچگاه جنسیتی نبوده و آنان تمایزی میان زنان و مردان قائل نبوده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مشهد حجت الاسلام سید محمود مرویان حسینی ظهر شنبه در دومین جلسه جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی استان خراسان رضوی گفت: برنامه مناسب و مهندسی مطلوب در حوزه بانوان در مجموعه های مردمی و دولتی وجود ندارد.  

وی افزود: از نظر اسلام مقصد اندیشه اسلامی زندگی پاک برای انسانها است که عنصر اصلی و سونوشت ساز در این مهم زنان هستند.

وی اظهار داشت: در مقاطع مختلف تاریخی دو نگاه به زن وجود داشته است، یکی نگاه احترام آمیز و دیگری نگاه بدبینی و تحقیرآمیز که به همین منظور می توان دو حضور عزتمندانه و فعال و مشقت آمیز را برای زن متصور شد.

حجت الاسلام مرویان حسینی در ادامه گفت: نظام اسلامی سعی بر این داشته است که نگاه به زن را اصلاح کند و یک جریان جدید از حضور زنان در جامعه ایجاد کند.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم نگاه به زن را ارزشمند و هدفمند کنیم و از وجود این جمعیت بانوان حمایت کنیم، می توانیم اصلاحات بسیاری در خانواده ها ایجاد کنیم که تلاش در این راه مستلزم چند اتفاق مهم است.

وی ادامه داد: جمعیت زنان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی باید جمعیتی باشد که از تمام ظرفیتهای انسانی برخوردار باشد و تمام کسانی که در توانایی های علمی و آموزشی و پژوهشی فعال هستند و دارای دانشهای متنوع هستند، حضور داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ابراز داشت: این جمعیت باید پس از رصد نیازها و توجه به خلاء ها و بررسی آسیبها و راهبردهای مناسب، قوانین و مقررات لازم را تهیه و در یک فرایند مناسب با مجموعه هایی که بتوانند این داشته های راهبردی را به اجرا برسانند تعامل مناسب برقرار کنند.

کد مطلب 1232610

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