بروز سالانه 70 هزار مورد سرطان جدید در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیر بهداشت عوامل ژنتیکی را از عوامل مهم بروز سرطان عنوان کرد و ادامه داد: بنابراین افراد دارای سابقه فامیلی بروز سرطان لازم است که بررسیهای لازم را به منظور پیشگیری از ابتلا به سرطان در دستور کار خود داشته باشند.



وزیر بهداشت ادامه داد: تغذیه نادرست نیز از عوامل مهم بروز سرطانهاست. در این زمینه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مصوبات مهم و موثری داشته است. علاوه بر آن چاق‌ها بیشتر از دیگران به سرطان مبتلا می‌شوند، بنابراین چاقی نیز می‌تواند یکی از عوامل خطر سرطان باشد.



دستجردی با اشاره به نقش محیط در بروز سرطان‌ها و با تاکید بر نقش هماهنگی‌های بین بخشی در کنترل عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر و از جمله سرطان‌ها، گفت: کنترل عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر به تنهایی از عهده وزارت بهداشت خارج است و در این زمینه نقش سایر دستگاه‌ها و همکاری‌ با وزارت بهداشت بسیار مهم است.