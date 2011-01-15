753 بیمار دیالیزی در گیلان زندگی می کنند

مرتضی رهبر طارمسری در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: از این تعداد 329 نفر زن و 424 نفر مرد هستند که در 20 بیمارستان دولتی و خصوصی استان خدمات دیالیزی دریافت می کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که " چه اقداماتی برای بهبود وضعیت بیماران دیالیزی به انجام رسیده است "، اظهارداشت: امسال برنامه های خوبی برای بیماران دیالیزی استان انجام گرفته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: در سال جاری چهاربخش دیالیز جدید در بیمارستانهای رازی رشت، امینی لنگرود، شهید بهشتی انزلی و همچنین بیمارستان ماسال با شش تخت افتتاح شده است.

وی در ادامه به برنامه های سال آینده برای بیماران دیالیزی اشاره کرد و یادآورشد: توسعه بخش دیالیزبیمارستان رازی رشت، شهید انصاری رودسر، شهید بهشتی آستارا و همچنین بیمارستانهای تازه تاسیس سیاهکل، املش و صومعه سرا از جمله این برنامه هاست.

وی در خصوص بیماران پیوند کلیه نیز یادآورشد: از زمان افتتاح بخش جراحی پیوند کلیه در بیمارستان رازی رشت تاکنون 463نفر در استان تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرارگرفته و همینطور بطور مرتب هفته یک بیمار دیالیزی مورد پیوند کلیه قرار می گیرد.