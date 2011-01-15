به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه، در حالی که 6488 عصر امروز شنبه با حضور در ورزشگاه قطر دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان با کره شمالی را تماشا کردند، بیش از 6 هزار ایرانی از این جمع در طول 90 دقیقه به تشویق بازیکنان ایران پرداختند.

تماشاگران ایرانی پس از گل تیم ملی که توسط کریم انصاریفرد به ثمر رسید تا پایان بازی تشویق هایشان را دو برابر کردند .

در دقایق پایانی این دیدار محمد غلامی بازیکن تیم فوتبال استیل آذین جانشین کریم انصاریفرد در ترکیب تیم ملی فوتبال کشورمان شد.