60 هزار بازنشسته کشوری وام دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان به برگزاری مراسم قرعه کشی پرداخت وام ضروری به بازنشستگان کشوری اشاره کرد و افزود: وام ضروری به 60 هزار نفر از بازنشستگان کشوری پرداخت می شود.



وی اضافه کرد: براساس اطلاعیه صندوق از دهم آذر تا دهم دی، حدود 83 هزار بازنشسته و مستمری بگیر فرم درخواست وام را در سایت صندوق بازنشستگی کشوری تکمیل کردند.



عطاریان گفت: مبلغ وام‌ها 500 هزار تا یک میلیون تومان است که با اقساط 36 ماهه پرداخت می شود.