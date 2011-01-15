60 هزار بازنشسته کشوری وام دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان به برگزاری مراسم قرعه کشی پرداخت وام ضروری به بازنشستگان کشوری اشاره کرد و افزود: وام ضروری به 60 هزار نفر از بازنشستگان کشوری پرداخت می شود.
وی اضافه کرد: براساس اطلاعیه صندوق از دهم آذر تا دهم دی، حدود 83 هزار بازنشسته و مستمری بگیر فرم درخواست وام را در سایت صندوق بازنشستگی کشوری تکمیل کردند.
عطاریان گفت: مبلغ وامها 500 هزار تا یک میلیون تومان است که با اقساط 36 ماهه پرداخت می شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام اینکه وام ضروری بازنشستگان همزمان با 22 بهمن پرداخت می شود گفت:مبلغ وامها 500 هزار تا یک میلیون تومان است که با اقساط 36 ماهه پرداخت می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان به برگزاری مراسم قرعه کشی پرداخت وام ضروری به بازنشستگان کشوری اشاره کرد و افزود: وام ضروری به 60 هزار نفر از بازنشستگان کشوری پرداخت می شود.
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