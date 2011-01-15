بازدید سفرای کشورهای خارجی از مجتمع آب سنگین اراک

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اراک طائوس فروکی سفیر الجزایر در آژانس بین المللی اتمی که کشورش ریاست گروه 77 را برعهده دارد، میخائیل وهبه از اتحادیه عرب ، نورما استنوز سفیر کوبا در آژانس بین المللی اتمی، اهاب فوزی سفیر مصر در آژانس بین المللی انرژی اتمی که این دو کشور به همراه ایران تئوریکای جنبش عدم تعهد بشمار می روند ، بسام صباغ سفیر سوریه در آژانس بین المللی انرژی اتمی ، علی خوزه دوکو سفیر ونزوئلا سفیر آژانس بین المللی انرژی اتمی و ظاهر الحینایی سفیر عمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی از صبح امروز به منظور بازدید از تاسیسات هسته ای ایران وارد تهران شدند و در اولین بازدید عصر امروز (شنبه) برای بازدید از مجتمع آب سنگین اراک عازم این مجموعه شدند.

دیپلمات ها و سفرای شرکت کننده در تور هسته ای جمهوری اسلامی ایران در حضور علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه و علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی از مجتمع آب سنگین ایران دیدن کردند.

در حاشیه بازدید این افراد از مجتمع آب سنگین اراک کنفرانسی با حضور صالحی برگزار شد و سفرای شرکت کننده در این برنامه یک به یک در خصوص صلح آمیزی بودن برنامه هسته ای ایران و اقدام اعتماد ساز ایران در دعوت از کشورهای خارجی برای بازدید از مجموع های هسته ای اش دقایقی سخن گفتند.

شخصیت های شرکت کننده از بازدیده کننده از تاسیسات ایران قرار است فردا برای اطلاع از فعالیت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه غنی سازی سانتریفیوژ به نطنز سفر کنند تا از کارخانه غنی سازی سانتریفیوژ در این شهر دیدن نمایند.