حال احمد عزیزی وخیم است

زینب عزیزی خواهر این شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر از وخامت حال او خبر داد و گفت: متاسفانه حال احمد خیلی خیلی بد شده و در همین هفته گذشته 2 الی 3 بار تنفس او به طور کامل قطع شد و تنها با تلاش پزشکان و پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) بود که دوباره نفسش برگشت.

وی دلیل این اتفاق را کار گذاشتن تراشه‌ای در گلویش عنوان کرد که کار تصفیه بدن از ضایعات را انجام می‌دهد و افزود: این تراشه موجب ایجاد ضایعه گوشتی در حلق احمد و در نتیجه تنگتر شدن دریچه گلوی او شده است و این تنفس او را هر لحظه وخیم‌تر می‌کند.

خواهر این شاعر با بیان اینکه تراشه مذکور تقریباً هر روز توسط تیم پزشکی معالج این بیمار تعویض می‌شود، گفت: این تراشه تا یکی دو هفته پیش البته همراه با درد شدید، تعویض می‌شد ولی متاسفانه هفته گذشته در حین انجام این عمل وضعیت احمد به شدت دگرگون شد؛ طوری که صورت احمد کبود شد و دو، سه بار نفس او کامل رفت.

زینب عزیزی از ارائه درخواستی به دفتر مقام معظم رهبری برای معالجه این شاعر اهل بیت (ع) و انقلاب به خارج از کشور خبر داد و افزود: مسئولان یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی در پی دستور دفتر مقام معظم رهبری برای رسیدگی به این نامه، از ما علت درخواست (اعزام احمد به خارج از کشور) را جویا شده‌اند.

وی ادامه داد: در این شرایط و برای موافقت با درخواست ما، باید پزشکان تائید کنند که احمد در ایران قابل درمان نیست ولی آقای دکتر مسجدی (از پزشکان بیمارستان مسیح دانشوری) نظرش این است که امکان معالجه احمد در این بیمارستان هست ولی نه الان.

خواهر این شاعر با بیان اینکه پزشکان معالج وی در بیمارستان امام رضا (ع) پیشنهاد داده‌اند که او را برای درمان دوباره به و این بار به بیمارستان حضرت رسول (ص) تهران منتقل کند، گفت: از مسئولان این بیمارستان خواسته‌ام و دوباره می‌خواهم که فوراً برای تائید این مسئله که احمد در ایران قابل درمان نیست، به کرمانشاه بیایند و او را معاینه کنند تا با دیدن وضعیت وخیم او، اجازه اعزامش را به خارج از کشور بدهند. الان که احمد هنوز نفس می‌کشد، باید برایش کاری کرد وگرنه...

احمد عزیزی شاعر و مداح اهل بیت (ع) 15 اسفندماه 86 به دلیل کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی به کما رفت و او از همان روز تا کنون در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بستری است.