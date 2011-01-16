بیژن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر کره‌شمالی ضمن بیان مطلب فوق افزود: کره‌ای‌ها در این بازی ابتدا به فکر گل نخوردن بودند و سپس می‌خواستند در ضدحملات به گل برسند که با درخشش خط میانی و خصوصا مدافعان ایران در اجرای تاکتیک "پرس" و پیاده کرده برنامه‌های تاکتیکی خود ناکام ماندند.

وی حضور محمد نوری در زمین به جای ایمان مبعلی را باعث افزایش توان خط میانی ایران دانست و افزود: راه گل زدن به کره‌شمالی که دفاع لایه لایه‌ای داشت، استفاده از کناره‌های زمین بود و در نهایت با اجرای صحیح این برنامه‌ توانستیم به گل برتری دست یابیم.

مربی تیم فوتبال امید کشورمان هادی عقیلی را به خاطر عملکرد بسیار خوبش در خط دفاع مستحق انتخاب به عنوان بهترین بازیکن زمین دانست و تاکید کرد: تیم ملی با پیروزی ارزشمند در بازی سخت و نفسگیر مقابل کره شمالی توانست به مرحله بعد صعود کرده و بازی با امارات را تشریفاتی کند.

وی افزود: در شرایطی که تعدادی از بازیکنان ایران دچار بیماری آنفولانزا شده بودند، این بهترین فرصت برای تجدید قوای بازیکنان ایران و حضور پرقدرت در دیدارهای مرحله حذفی است. البته همه تیم‌ها خصوصا کره‌ای‌ها از ایران ترسیده‌اند. تیم ایران ترکیب کامل و هماهنگی دارد و اگر دچار اتفاقات نشود، حتما قهرمان جام ملت‌ها خواهد شد.

طاهری با بیان اینکه کادرفنی تیم ملی دغدغه‌ای بابت از دست دادن بازیکن ندارد و اجبار برای ایجاد چهار تغییر در این تیم و در نهایت گرفتن نتیجه موید این مسئله است، گفت: با توجه به میانگین بالای سنی بازیکنان استرالیا، بازی با این تیم در مرحله حذفی برای ایران بهتر از دیدار با تیم کره جنوبی است.

تیم ملی فوتبال کشورمان با پیروزی برابر کره‌شمالی در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا با 6 امتیاز صعودش را به دور یک چهارم نهایی این رقابت‌ها قطعی کرد.