مسعود مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: با وجود اینکه "نواف شکرالله" داور جوانی بود و تجربه قضاوت دیدارهای بزرگ را نداشت ولی به خوبی این مسابقه حساس را کنترل کرد و به جز گل صحیح کریم انصاریفرد در نیمه اول که به اشتباه آن را خطا اعلام کرد اشتباه فاحشی که در نتیجه مسابقه تاثیرگذار باشد نداشت.

مرادی در خصوص اخطارهای این مسابقه اظهار داشت: این داور بحرینی به خوبی از کارت های زرد خود استفاده کرد و به جز یک مورد که روی صحنه گل بی جهت به کریم انصاریفرد اخطار داد در سایر دقایق با استفاده از کارت های زرد به خوبی مسابقه را کنترل کرد.

وی با بیان اینکه نواف شکرالله خوش شانس بود که نتیجه بازی به گونه ای رقم خورد که اشتباه او روی گل انصاریفرد در نتیجه مسابقه تاثیرگذار نبود اظهار داشت: اشتباه محرز داور بحرینی همان گل انصاریفرد بود که با توجه به نتیجه نهایی بازی در ارزشیابی و نمره داوری تاثیرگذار نخواهد بود.

تیم ملی فوتبال کشورمان با پیروزی برابر کره‌شمالی در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا با 6 امتیاز صعودش را به دور یک چهارم نهایی این رقابت‌ها قطعی کرد.