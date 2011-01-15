نخستین نطق انتخاباتی وزیر بازرگانی در اتاق ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غنضفری امروز شنبه در جشن 127 سالگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به مقاومت بخش خصوصی در طول تاریخ، گفت: بخش خصوصی ایران همواره بر این حقیقت پافشاری کرده که باید کارها را به اهل آن سپرد؛ بنابراین اکنون که اقتصاد کشور مسیر درست خود را پیدا کرده اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی تکمیل کننده فعالیت های اقتصادی کشورها هستند.

وی سیاست ایران را استفاده از تمام توان بخش خصوصی و تعاونی برای رسیدن به اقتصادی هموار و پویا دانست و تصریح کرد: اکنون همگان دریافتند که کار دولت تصدی گری نیست و اتاق بازرگانی می تواند هماهنگ کننده سیاستهای دولت و رفتار بخش خصوصی باشد.

به گفته غضنفری، در ابلاغیه اصل 44 چاره ای جز میدان دادن به بخش خصوصی نداریم و توقع داریم پویایی لازم را از سوی بخش خصوصی شاهد باشیم.

وزیر بازرگانی اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمند کردن یارانه ها را راه جدیدی پیش روی اقتصاد کشور دانست و گفت: نتیجه هدفمند کردن یارانه ها بهره وری بیشتر است و امید است به سرعت بسته های حمایتی اجرا شود.

وی محور اصلی تقابل با تحریمهای ظالمانه را اتاق بازرگانی دانست و با اشاره به انتخابات پیش روی اتاقهای بازرگانی در اسفند ماه تصریح کرد: انجمنهای نظارت بر انتخابات باید برای حضور حداکثری و ایجاد فضای با نشاط تلاش کنند.

غضنفری از رای دهندگان نیز درخواست کرد تا افراد اصلح را انتخاب و یکدیگر را به مشارکت ترغیب کنند.