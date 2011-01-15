جشنواره مطبوعات در البرز پس از تشکلیل خانه مطبوعات برگزار می شود

قادر آشنا با بیان این مطلب در حاشیه نشست تخصصی بررسی نقش رسانه ها در تعامل با ایرانیان خارج از کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان البرز از ظرفیت های بسیار بالایی در حوزه مطبوعات برخوردار است که با تشکیل خانه مطبوعات و انتظام بخشیدن به فعالیتهای فرهنگی می توان در راستای ارتقای آن گامهای اساسی برداشت.

وی افزود: در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور مختلف به بخش خصوصی، خانه مطبوعات قادرخواهد بود به واسطه شناخت مناسب از فضای مطبوعات استان نسبت به برپایی و برگزاری برنامه های مختلف اقدام کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با اشاره به ارسال اساسنامه خانه مطبوعات استان خاطر نشان کرد: اساسنامه خانه مطبوعات البرز کامل ترین اساسنامه ای است که با پیش بینی تمامی فرصت ها و تهدیدها می تواند به عنوان یک الگوی مناسب در سایر مراکز نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ساختمان اداری اداره کل احداث می شود

قادر آشنا در ادامه سخنان خود در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر در رابطه با استقرار این اداره کل در فرهنگسرای جوان و محدود شدن فعالیت های فرهنگی و هنری، گفت: در سفر سوم رئیس جمهور به کرج احداث ساختمان اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز مصوب شد که امیدواریم با مکان یابی مناسب این فرهنگسرا در اختیار هنرمندان قرار گیرد.

وی افزود: در حال حاضر بخشی از فضای اداره فرهنگ وارشاد اسلامی کرج در اختیار انجمن های مختلف قرار گرفته است که امیدواریم بتوانند با فراغ بال بیشتر نسبت به برنامه ریزی در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری و تقویت ارزشهای ایرانی و اسلامی اقدام کنند.

مدیر کل ارشاد البرز در حاشیه برگزاری همایش فوق در نشستی صمیمی با مدیران خبرگزاری ایرنا و مهر استان البرز گفتگو کرده و از نزدیک در جریان مشکلات خبرگزاریها قرار گرفت.