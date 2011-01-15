خلعتبری: شایستگی صعود را داشتیم/ مهم پیروزی و صعود بود نه شیوه بازی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، محمدرضا خلعتبری پس از پایان دیدار امروز تیمهای ایران و کره شمالی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بازی خوبی بود چون همه برای رسیدن به پیروزی و صعود به مرحله دوم مسابقات بازی کردیم. خوشحالم که به این هدف رسیدیم.
وی فوتبال ایران را شایسته حضور در مرحله دوم مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا دانست و تصریح کرد: خدا را شکر میکنم که موفق شدیم به آنچه که مستحق و شایسته آن بودیم، برسیم.
خلعتبری تاکید کرد: در اینگونه بازیها شیوه و روش بازی اهمیت زیادی ندارد. مهم این است به گونهای کار شود که به هدف برسیم. خوشحالم که به هدف خود دست یافتیم. آرزو میکنم که درمرحله دوم هم به این هم صورت کار کنیم.
