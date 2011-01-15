۲۵ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۱۵

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

خلعتبری: شایستگی صعود را داشتیم/ مهم پیروزی و صعود بود نه شیوه بازی

بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان پس از پیروزی برابر کره‎شمالی و صعود به دور دوم رقابت‌های جام ملت‎های آسیا گفت: از هر نظر شایسته این پیروزی و صعود به مرحله دوم مسابقات بودیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، محمدرضا خلعتبری پس از پایان دیدار امروز تیم‏های ایران و کره شمالی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بازی خوبی بود چون همه برای رسیدن به پیروزی و صعود به مرحله دوم مسابقات بازی کردیم. خوشحالم که به این هدف رسیدیم.

وی فوتبال ایران را شایسته حضور در مرحله دوم مسابقات فوتبال جام ملت‏های آسیا دانست و تصریح کرد: خدا را شکر می‎کنم که موفق شدیم به آنچه که مستحق و شایسته آن بودیم، برسیم.

خلعتبری تاکید کرد: در اینگونه بازی‏‎ها شیوه و روش بازی اهمیت زیادی ندارد. مهم این است به گونه‌ای کار شود که به هدف برسیم. خوشحالم که به هدف خود دست یافتیم. آرزو می‌کنم که درمرحله دوم هم به این هم صورت کار کنیم.

تیم ملی فوتبال کشورمان با پیروزی برابر کره‌شمالی در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا با 6 امتیاز صعودش را به دور یک چهارم نهایی این رقابت‌ها قطعی کرد.
کد مطلب 1232681

