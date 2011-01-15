به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، کریم باقری پس از پیروزی تیم ملی ایران برابر کره شمالی ضمن بیان این مطلب افزود: ملی پوشان کشورمان در نیمه اول عملکرد خوبی نداشتند ولی در نیمه دوم بهتر شدند و توانستند با اجرای صحیح برنامههای تاکتیکی به پیروزی برسند.
وی افزود: به دلیل سرماخوردگی در این دیدار مجبور به ایجاد چند تغییر در ترکیب تیم ملی شدیم و بازیکنان جانشین عملکرد خوبی داشتند. مهم پیروزی در این دیدار بود که با عملکرد خوب بازیکنان به آن دست یافتیم و به مرحله بعد صعود کردیم.
مشاور تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: تشریفاتی شدن بازی با امارات به ما کمک می کند تا بازیکنان سرماخورده به شرایط ایدهآل دست یافته تا بتوانند تیم ملی را در مسابقه مرحله حذفی همراهی کنند.
باقری گفت: فرقی نمی کند در مرحله بعد با چه تیمی روبهرو شویم. استرالیا و کره جنوبی هر دو تیمهای خوبی هستند ولی ما باید برای رسیدن به اهدافمان به نام حریفان توجهی نکنیم.
تیم ملی فوتبال کشورمان با پیروزی برابر کرهشمالی در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا با 6 امتیاز صعودش را به دور یک چهارم نهایی این رقابتها قطعی کرد.
نظر شما