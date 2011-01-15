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۲۵ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۵۶

مهمانپرست:

ایران از خواسته های مردم تونس حمایت می کند

ایران از خواسته های مردم تونس حمایت می کند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از خواسته های مردم مسلمان تونس، بر لزوم تحقق آنها در فضایی بدور از خشونت تاکید می نماید.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشور روز شنبه در پاسخ به سئوالی در خصوص تحولات جاری در تونس ابراز امیدواری کرد: با تحقق مطالبات مردمی، زمینه برای بازگشت آرامش به تونس فراهم شود.
 
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با اهتمام فراوان تحولات تونس را دنبال کرده و معتقد است تونس به عنوان یک کشور مهم اسلامی واقع در یکی از مناطق جغرافیایی جهان وارد مرحله حساسی از حیات سیاسی خود شده است.
 
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از خواسته های مردم مسلمان تونس، بر لزوم تحقق آنها در فضایی بدور از خشونت تاکید می نماید.
 
مهمانپرست تصریح کرد: امیدواریم با تحقق مطالبات مردمی زمینه بازگشت آرامش به این کشور فراهم شود و مسائل و مشکلات به دور از دخالتهای خارجی از طریق گفتگو و بشکل مسالمت آمیز حل وفصل گردد.
 
کد مطلب 1232689

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