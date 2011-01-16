بیمه کیفیت در طرحهای سه جانبه مسکن مهر قزوین منعقد می شود

عباس پورقادر در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: با انعقاد این بیمه نامه دوهزار و ۴۰ واحد مسکن مهر از نظر کیفیت فنی مورد تائید بیمه قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه بیمه کیفیت فنی مسکن مهر از طرحهای پیش بینی شده سال ۹۰ است، تاکید کرد: با تحت پوشش قرار گرفتن بیمه کیفیت، دوهزار و ۴۰ واحد مسکن مهر در برابر هر حادثه و اتفاقی مورد جبران خسارت بیمه قرار می گیرند.

به گفته پورقادر، بیمه کیفیت مسکن مهر در این قرارداد از سوی پیمانکار مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

سرپرست مسکن مهر سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: برای واگذاری این تعداد واحد مسکن مهر که قرار است تحت حمایت بیمه کیفیت قرار گیرند هم اکنون در مرحله فراخوان هستیم.

وی یادآور شد: تمام واحدهای مسکن مهر که تحت پوشش بیمه کیفیت قرار می گیرند در شهرک مهرگان قزوین واقع شده است.

براساس طرح سه جانبه مسکن مهر که از اواسط سالجاری به اجرا گذاشته شده واحدهای احداثی از سوی پیمانکاران تا مرحله سفت کاری احداث و پس از آن متقاضیان از سوی سازمان مسکن و شهرسازی معرفی و بانک مسکن نیز در زمینه پرداخت تسهیلات اقدام خواهد کرد.