به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، اصغر حاجیلو که پس از پیروزی تیم ملی و صعود به مرحله یک چهارم نهایی با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با بیان این مطلب افزود: دیدار با کره شمالی هم مانند دیدار با عراق حساسیت‌های خاص خودش را داشت. هرچند خواسته کادر فنی در ارائه فوتبال زیبا مقابل کره شمالی محقق نشد اما مهم سه امتیاز بود که با تلاش و غیرت بازیکنان به آن دست یافتیم.

حاجیلو افزود: هر نتیجه‌ای به غیر از پیروزی مقابل کره شمالی می توانست برای تیم دردسرساز باشد و وضعیت صعود را به روز آخر بکشد و باتوجه به اینکه باید مقابل یک تیم عربی در یک کشور عربی به میدان می رفتیم احتمال هرگونه نتیجه پیش بینی نشده‌ای برای تیم ملی وجود داشت.

وی در خصوص وضعیت سرماخوردگی بازیکنان تیم و تعویض‌های اجباری در دیدار مقابل کره‌شمالی گفت: بیماری آنفولانزا در اردو تیم ملی شایع شده و بسیاری از بازیکنان به این بیماری مبتلا شدند که امیدوارم هرچه زودتر شر این بیماری از اردوی تیم ملی دفع شود و در تمرینات روزهای آینده بازیکنان با صحت و سلامت در اختیار کادر فنی قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه این پیروزی آرامش را به اردوی تیم ملی هدیه داد تا به دور از هرگونه نگرانی در دیدار با امارات به میدان برویم، اظهار داشت: هدف ما این است که به عنوان تیم اول از این گروه صعود کنیم و تفاوتی نمی کند در مرحله بعد با استرالیا یا کره جنوبی بازی کنیم. هدف ما قهرمانی است و تیمی که زحمت می کشد و با نیت پاک تلاش می کند، خداوند مزد آن را می دهد.

تیم ملی فوتبال کشورمان با پیروزی برابر کره‌شمالی در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا با 6 امتیاز صعودش را به دور یک چهارم نهایی این رقابت‌ها قطعی کرد.