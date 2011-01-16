10 کانون تبلیغاتی جدید در استان قزوین مجوز فعالیت گرفت

مهدی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: قبل از اعطای مجوز به درخواستهای انجام شده در خصوص اخذ مجوز فعالیت، تعداد کانون های تبلیغاتی فعال استان 46 مورد بود که با بررسی و موافقت اعضای کمیته نظارت بر کانون های تبلیغاتی استان هم اکنون56 کانون تبلیغاتی استان مجوز فعالیت دارند.

وی از لغو مجوز پنج کانون تبلیغاتی در استان نیز خبر داد و افزود: پرونده کار این کانون ها به دلایلی همچون عدم فعالیت، ابطال شده است.

رمضانی یادآور شد: کانون تبلیغاتی کاکتوس به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مریم شافعی، کانون تبلیغاتی آرین صدا به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سید احمد موسوی، کانون تبلیغاتی معجزه گران به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی فاطمه بیگدلی، کانون تبلیغاتی سرو به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی روزبه لزگی و کانون تبلیغاتی قاصدک به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی زهرا چگینی، از جمله کانون های تبلیغاتی استان هستند که پروانه فعالیت آنها ابطال شده است.

