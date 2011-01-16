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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۵

10 کانون تبلیغاتی جدید در استان قزوین مجوز فعالیت گرفت

قزوین - خبرگزاری مهر: دبیر کمیته نظارت بر کانونهای تبلیغاتی استان قزوین گفت: با موافقت کمیته نظارت بر کانونهای تبلیغاتی استان قزوین برای 10 کانون تبلیغاتی مجوز فعالیت درخواست شد.

مهدی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: قبل از اعطای مجوز به درخواستهای انجام شده در خصوص اخذ مجوز فعالیت، تعداد کانون های تبلیغاتی فعال استان 46 مورد بود که با بررسی و موافقت اعضای کمیته نظارت بر کانون های تبلیغاتی استان هم اکنون56 کانون تبلیغاتی استان مجوز فعالیت دارند.
 
وی از لغو مجوز پنج کانون تبلیغاتی در استان نیز خبر داد و افزود: پرونده کار این کانون ها به دلایلی همچون عدم فعالیت، ابطال شده است.
 
رمضانی یادآور شد: کانون تبلیغاتی کاکتوس به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مریم شافعی، کانون تبلیغاتی آرین صدا به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سید احمد موسوی، کانون تبلیغاتی معجزه گران به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی فاطمه بیگدلی، کانون تبلیغاتی سرو به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی روزبه لزگی و کانون تبلیغاتی قاصدک به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی زهرا چگینی، از جمله کانون های تبلیغاتی استان هستند که پروانه فعالیت آنها ابطال شده است.
 
کد مطلب 1232703

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