قهر سه ساله مدیرکل محیط زیست گلستان با خبرنگاران!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نشست مطبوعاتی محیط زیست درحالی عصر شنبه در محیط زیست گلستان برگزار شد، که این بار نیز مدیرکل زیست استان از حضور در جمع رسانه پرهیز کرد.

علی نژاد با عدم حضور در جمع خبرنگاران برای سه سال پیاپی، ثابت کرد که رکورددار غیررسانه ای ترین مدیر استان و کشور است و این مدیر تاکنون در هیچ نشست خبری با خبرنگایان حاضر نشده است.

مهران جهانشاهی معاون محیط زیست انساننی اداره کل محیط زیست گلستان که در نشست امروز نیز همانند سالهای قبل جور نبود مدیرکل را می کشید، در برابر پرسش های خبرنگاران مبنی به عدم حضور مدیرکل محیط زیست در نشست های خبری، پاسخی ارائه نداد.

تعامل نداشتن مدیرکل محیط زیست گلستان با رسانه ها در حالیست که این استان با مشکلات و مسائل زیست محیطی فراوانی روبروست و جهانشاهی نیز به بیشتر پرسش های خبرنگاران با بیان اینکه این پرسش ها در حوزه من نیست، پاسخ نداد.

آتش سوزی اخیر پارک ملی گلستان و بروز خسارتها در این محدوده، از جمله مسائلی و پرسشهایی است که خبرنگاران و اهالی گلستان با آن روبرو هستند و به نظر می رسد در دوره مدیریت مدیرکل فعلی محیط زیست گلستان، رسیدن به پاسخ این پرسش ها امری محال است.