به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران امروز شنبه در دومین دیدار خود در گروه چهارم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با نتیجه یک بر صفر مقابل کره شمالی به برتری رسید و به دور یک چهارم نهایی صعود کرد. این تیم در روز نخست رقابت‌ها با حساب 2 بر یک از سد عراق، مدافع عنوان قهرمانی گذشته بود.

خبرگزاری رویترز در گزارش خود پیرامون این دیدار آورده است: ایران که از سال 1976 تا به حال موفق به قهرمانی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا نشده است با شکست کره شمالی به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرد.

خبرگزاری فرانسه هم در گزارش خود در خصوص این بازی آورده است: ایرانی‌ها می خواهند به 35 سال جام نبردن خود در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا پایان بدهند. البته چیزی نمانده بود که "هونگ یونگ جو" در وقت‌های تلف شده دروازه ایران را باز کرده و بازی را به تساوی بکشد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ایران نخستین تیمی است که به دور یک چهارم نهایی رقابت‌ها راه یافت.

"کانادین پرس" هم در گزارش خود با اشاره به فرصتی که هونگ یونگ جو در وقت‌های تلف شده از دست داد، تیم ایران را نخستین تیمی دانست که به دور بعد صعود کرده است.

تیم ملی فوتبال کشورمان با پیروزی برابر کره‌شمالی در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا با 6 امتیاز صعودش را به دور یک چهارم نهایی این رقابت‌ها قطعی کرد.