به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، منصور رشیدی پس از پایان دیدار امروز تیم ملی کشورمان مقابل کره شمالی اظهارداشت: بازی بسیار سنگینی بود. بازیکنان ما توانستند از معدود موقعیت‌های خود به نحو احسنت استفاده کرده و دروازه حریف را باز کنند.

وی در مورد سیدمهدی رحمتی و عملکرد این دروازه‌بان در دیدار امروز تصریح کرد: رحمتی بسیار پخته عمل کرد و اشتباهی نداشت. من به عنوان مربی او از عملکردش رضایت کامل دارم. خوشبختانه مشکل مصدومیت رحمتی که در دیدار نخست اسیر آن شد برطرف شده است و می‎تواند با قدرت به کار خود ادامه دهد.

مربی دروازه‌بانان تیم ملی فوتبال در پاسخ این سئوال که "فکر می‏کنید ایران فینالیست این دوره از رقابت‎های فوتبال جام ملت‎های آسیا می‌شود یا نه؟" یادآور شد: من معتقدم که یکی از فینالیست‎های این جام خواهیم بود. من در سال 1976 توانستم با تیم ملی آن زمان قهرمان آسیا شوم آنهم بدون گل خورده! دوست دارم قهرمانی آن سال یک بار دیگر تکرار شده و من هم جام را بالای سر بگیرم.

رشیدی در پایان صحبت‎های خود به آمادگی دو دروازه بان دیگر تیم ملی فوتبال اشاره کرد و گفت: هر دو دروازه بان ما بسیار آماده وسرحال هستند طوری که اگر اتفاق غیرقابل پیش بینی برای رحمتی رخ دهد، این دو می‎توانند بدون هیچگونه استرس و فشاری در درون دروازه قرار بگیرند.