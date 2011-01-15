۲۵ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۰۴

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

"تونگ سوپ": ایران از دو موقعیت خود به پیروزی رسید/ باید عراق را ببریم

سرمربی تیم ملی فوتبال کره شمالی پس از شکست برابر تیم ملی ایران گفت: ما در شرایط حساسی قرار گرفته‌ایم و باید هر طور شده برابر عراق به پیروزی برسیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، "جو تونگ سوپ" پس از دیدار عصر امروز شنبه برابر تیم ملی فوتبال ایران در جمع خبرنگاران حاضر در سالن خبری ورزشگاه قطر اسپورت دوحه ضمن بیان این مطلب افزود: به نظر من بازیکنان ما خوب بازی کردند فقط در مقطعی از بازی تمرکزشان را از دست دادند و نتوانستند برنامه‌های تاکتیکی ما را انجام دهند. به همین خاطر گل خوردیم و بعد از آن هم نقش‌های ما برهم ریخت.

وی ادامه داد: البته ایران موقعیت‌های زیادی نداشت و فقط دو موقعیت داشت که توانست یکی از آنها را به گل تبدیل کند و با همین یک گل نیز سه امتیاز بازی را به خود اختصاص دهد.

سرمربی تیم ملی کره شمالی در پاسخ به این پرسش که در بین دو نیمه به بازیکنانش چه گفته است، خاطرنشان کرد: به آنها گفتم با همان کیفیت نیمه اول بازی را ادامه دهید و مراقب مهاجمان ایران باشید. به آنها تاکید کردم که با پاس‌های سریع و پشت سر هم به دروازه ایران نزدیک شوید اما خیلی زود گل خوردیم و نقشه‌های‌مان بر هم ریخت.

تونگ سوپ در ادامه تصریح کرد: ما در شرایط خیلی حساسی هستیم و بازی بعد ما فوق العاده حساس است با این حال چون همه بازی‌ها را دیده‌ایم شناخت خوبی از تیم‌ها پیدا کرده‌ایم و حالا تنها کاری که باید بکنیم این است که هر طور شده بازی بعد را ببریم و صعود کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کره شمالی در پاسخ به این انتقاد که "بازیکنان شما هنوز سنتی بازی می کنند"، خاطرنشان کرد: نمی توانم این را بپذیرم چرا که بازیکنان ما به هر روشی که بخواهیم بازی می کنند و خلاقیت زیادی دارند.

تیم ملی فوتبال کره شمالی که در دیدار اول برابر امارات به تساوی دست پیدا کرده بود با شکست برابر ایران شانسش برای صعود کم شد و باید در بازی آخر برابر عراق به پیروزی برسد.

