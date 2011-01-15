154 هزار تن کود شیمیایی در گلستان تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بهرام پیوندی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: تامین کودهای شیمیایی ازته از قبیل، فسفاته، ماکرو در سالجاری بالغ بر154 هزار و 110 تن اعلام شده که تاکنون136 هزار و 620 تن معادل 89 درصد از کل نیاز سالانه تامین شده است و تا پایان سال مابقی آن تامین خواهد شد.

وی اظهار داشت: بیشترین مصرف کود شیمیایی برای محصولات کشت پائیزه از قبیل گندم، جو و کلزا است که تاکنون از کودهای تامین شده بالغ بر120 هزار تن آن توسط 104 کارگزاری بخش خصوصی بین کشاورزان توزیع شده است.



وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرم افزاری پیشرفته برای توزیع هوشمند نهاده ها توسط دفتر مرکزی تهیه شده که با بکارگیری این نرم افزار توزیع نهاده ها از زمان شروع ( حمل ) تا نقطه ای که به دست بهره بردار برسد قابل کنترل خواهد بود.

پیوندی بیان داشت: کشاورزان باید نسبت به نحوه استفاده از انواع کودهای شیمیایی همکاری و هماهنگی با کارشناسان ناظر داشته باشند و براساس دستورالعمل ها و توصیه آنها نسبت به تعداد و زمان مصرف کود اقدام کنند.