به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، محسن بنگر پس از پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل کره‌شمالی گفت: بازیکنان هر دو تیم بازی زیبایی ارائه کردند. هر دو تیم بسیار دونده و جنگنده ظاهر شدند و نشان دادند که فقط برای کسب سه امتیاز به میدان آمده‌اند. خوشحالم که ایران توانست از یکی از موقعیت‌های خود استفاده کرده و سه امتیاز کامل را از آن خود کنند.

وی ادامه داد: به نظر من بازی مقابل عراق به مراتب سخت‌تر از این دیدار بود. من می‎دانستم که کره‎شمالی را به راحتی شکست می‌دهیم. هر چند که بازیکنان این تیم تدافعی کار کردند و اجازه نمی‎دادند تیم ما راحت وارد محوطه جریمه‏شان شوند.

مدافع تیم ملی فوتبال تصریح کرد: اینکه چه کسی در ترکیب اصلی تیم ملی قرار بگیرد مهم نیست. ما یک تیم کاملا متحد و یکدل داریم که بازیکنانش عاشق کشور خود هستند. تمام تفکر ما فقط موفقیت تیم ملی کشور است.

بنگر مسابقات جام ملت‎های آسیا را آخرین راه برای نجات فوتبال ایران دانست و گفت: این مسابقات می‎تواند فوتبال را از این رکورد چند ساله نجات دهد. بازیکنان ما می‌توانند با درخشش در این رقابت‎ها به لیگ‌های بزرگ دنیا راه یابند.

وی تاکید کرد: طی چند سال اخیر فقط دو بازیکن لژیونر داشتیم اما همین کره شمالی که ما آن را شکست دادیم چهار بازیکن شاغل در لیگ‌های خارجی دارد.

مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان در پایان اظهارامیدواری کرد که با تمرینات منظم و ویژه‎ای که در این چند روز انجام خواهیم داد مرحله حذفی را هم با موفقیت پشت سر بگذاریم.

تیم ملی فوتبال کشورمان با پیروزی برابر کره‌شمالی در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا با 6 امتیاز صعودش را به دور یک چهارم نهایی این رقابت‌ها قطعی کرد.