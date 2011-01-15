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۲۵ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۳۴

به دلیل بارش برف و باران؛

مدارس ابتدایی و راهنمایی قم یکشنبه تعطیل است

مدارس ابتدایی و راهنمایی قم یکشنبه تعطیل است

قم - خبرگزاری مهر: کلیه مدارس ابتدایی و راهنمایی استان قم به دلیل بارش برف و باران روز یکشنبه تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، استاندار قم شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به بارش برف و باران در این استان و کاهش برودت هوا اظهار داشت: کلیه مدارس ابتدایی و راهنمایی استان قم روز یکشنبه تعطیل می باشد.

بر اساس این گزارش، بارش برف از بعدازظهر شنبه در استان قم آغاز شده و سطح این استان را سفیدپوش کرده است.

همچنین بارش برف در روز چهارشنبه گذشته باعث تعطیل شدن مدارس ابتدایی و راهنمایی استان قم در روز پنجشنبه شده بود.

کد مطلب 1232739

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