مدارس ابتدایی و راهنمایی قم یکشنبه تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، استاندار قم شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به بارش برف و باران در این استان و کاهش برودت هوا اظهار داشت: کلیه مدارس ابتدایی و راهنمایی استان قم روز یکشنبه تعطیل می باشد.



بر اساس این گزارش، بارش برف از بعدازظهر شنبه در استان قم آغاز شده و سطح این استان را سفیدپوش کرده است.



همچنین بارش برف در روز چهارشنبه گذشته باعث تعطیل شدن مدارس ابتدایی و راهنمایی استان قم در روز پنجشنبه شده بود.