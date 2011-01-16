محسن کاوه، مربی تیم کشتی آزاد نفت تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حضور دو کشتی گیر مدال‌آور روسیه در تیم نفت تهران قطعی شده است و این دو مدال‌آور جهانی در اوزان 60 و 96 کیلوگرم برای رقابت‌های مرحله نهایی لیگ در 19 بهمن‌ماه به ایران سفر می‌کنند.

وی با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر تهدید کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور نفرات شاخص در تیم نفت اظهار داشت: افرادی که این صحبت‌ها را مطرح می کنند به جای دلسوزی برای کشتی بیشتر دنبال حواشی هستند. این آقایان خوب است که به صورت شفاف صحبت کنند و اسامی یکی از این کشتی گیران را که می گویند تهدیدش کردیم اعلام کنند.

مربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان تاکید کرد: چرا این افراد، اینکه ما به جوانان میدان داده‌ایم را نمی بینند؟ آیا حضور کشتی گیران جوانی مانند عباس طحان،‌ جلیل لشنی، حسام مقدم، مهدی یوسفی، مصطفی آقاجانی و اسماعیل نجابتان در تیم ما گواه این موضوع نیست؟

وی در پایان خاطر نشان کرد: در دو سال اخیر حتی یک کشتی گیر را نیز مجبور نکرده‌ایم که برای تیم نفت کشتی بگیرد و تیم ما تلفیقی از کشتی گیران جوان و باتجربه است که در هر مسابقه به آنها میدان می دهیم.

تیم نفت تهران هم اکنون صدرنشین دور رفت گروه اول لیگ برتر کشتی آزاد است.