افشین قطبی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ملی ایران با پیروزی در دو بازی ابتدایی خیالش از بابت صعود را راحت کرد و حالا با آرامش بیشتری به دیدار با امارات می رویم. ما چند روز دیگر باید در آخرین دیدار به مصاف امارات برویم و این فرصت خوبی برای ما خواهد بود که از بازیکنان دیگر هم استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بازی با امارات این فرصت را به ما می دهد تا به بازیکنانی که کمتر به میدان رفته اند بازی بدهیم و آنها را هم برای بازی های بزرگ امتحان کنیم. هر چند که اعتقاد دارم تفاوتی بین بازیکنان تیم ملی ایران وجود ندارد و من 23 بازیکن در اختیار دارم که همه از سطح فنی بالایی برخودار هستند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در اظهار نظر سرمربی تیم ملی کره جنوبی که گفته است ترسی از بازی با ایران ندارم ، گفت: من در مورد مربیان تیم های دیگر اظهار نظر نمی کنم و تمام توانم را روی تیم خودم می گذارم. ما یک دیدار دیگر در مرحله مقدماتی پیش رو داریم و به تمرکزم روی همان بازی است.

افشین قطبی در ادامه صحبت هایش در مورد کره جنوبی گفت: من 5 سال در تیم ملی فوتبال این کشور کار کرده ام و خیلی از بازیکنان این تیم را از نزدیک می شناسم. آنها مثل براداران کوچکتر من هستند و بخشی از خانواده من را تشکیل می دهند. با این حال ترجیح می دهم در فینال با کره جنوبی بازی کنیم.

قطبی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم در روزهای باقیمانده بتوانیم همه بازیکنانمان را در اختیار داشته باشیم تا با تمرینات خوب و منظم تیمی سرحال و آماده را به مصاف امارات بفرستیم و با روحیه خوبی که ملی پوشان دارند در مرحله یک چهارم نهایی نیز با اقتدار به مصاف حریف خود برویم و پیروز از زمین خارج شویم.

تیم ملی فوتبال کشورمان با پیروزی 2 بر یک برابر تیم ملی عراق در نخستین دیدار و پیروزی یک بر صفر برابر کره شمالی در بازی دوم، صعودش به مرحله یک چهارم نهایی پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا در قطر را قطعی کرد و روز 29 دیماه یک دیدار تشریفاتی برابر امارات خواهد داشت.