کردستان 28 روز هوای آلوده داشت

خیرالله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج با اشاره به اینکه سال گذشته شاهد تنها 28 درصد هوای پاک و سالم در کردستان بوده ایم، افزود: این میزان آلودگی هوا در استان در حالی است که در سال جاری تنها 14.5 درصد هوای پاک و سالم در کردستان داشته ایم.

وی با اشاره به وجود 152 هزار خودروی سبک و 22 هزار خودرو سنگین در استان کردستان تردد می کنند، اظهار داشت: بر اساس این آمار به ازا هر 10 نفر یک خودرو در استان وجود دارد که با توجه به آمار سال 84 این میزان بیش از چهار برابر افزایش داشته است.

مدیر کل محیط زیست استان کردستان ادامه داد: برای سالم سازی محیط زیست هشت هزار خودرو فرسوده استان از رده خارج شده است که این تعداد قابل قیاس با خودروهای فرسوده و معیوب استان نیست و انتظار می رود که روند از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در استان کردستان تسریع شود.

مرادی با اشاره به تأثیر بسیار مثبت قانون هدفمند کردن یارانه ها در کاهش مصرف انرژی و سوخت در استان کردستان اعلام کرد: طی 40 روز گذشته در مصرف نفت سفید 50 درصد، گاز مایع 29 درصد، گاز طبیعی 32 درصد و مصرف انرژی برق 15 درصد کاهش داشته ایم و با توجه به بررسی های صورت گرفته این میزان کاهش در سطح استان ادامه خواهد داشت.

وی به تأثیر این امر در کاهش آلودگی ها اشاره کرد و خاطرنشان کرد: همچنین در راستای کنترل آلودگی هوا در همه شهرهای استان کردستان مراکز معاینه فنی خودرو فعال شده و راهنمایی و رانندگی تلاش جدی را در این راستا داشته است.

مدیر کل محیط زیست کردستان در پایان به شعار امسال هفته هوای پاک با نام هدفمندسازی یارانه ها، بهینه سازی مصرف سوخت و هوای پاک اشاره کرد و گفت: روزهای این هفته با نام آموزش و هوای پاک، دولت الکترونیک و هوای پاک، صنعت و سوخت و هوای پاک، مدیریت شهری و هوای پاک، فناوری نوین و هوای پاک، کودک و خانواده و هوای پای و آموزه های دینی و هوای پاک نامگذاری شده است.