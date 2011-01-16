پروژه 1170 واحدی مسکن مهر پونک زنجان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی نیکزاد شامگاه شنبه در سفر یک روزه به استان زنجان گفت: این پروژه یکی از پروژه های مسکن مهر در شهر زنجان با زیر بنای 100 هزار متر مربع که با بتن آرمه و مقاوم در برابر زلزله و ترکیبی از سنگ و رنگهای سیلیکونی اجرا شده، است.

در ادامه این مراسم پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر شرق زنجان کلنگ زنی شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان این پروژه را شامل لوله گذاری به طول پنج کیلومتر به اقطار 250،315 و 400 میلیمتر با برآورد اولیه پنج هزار و 600 میلیون ریال عنوان کرد.

هاشم حسینی‌راد با اشاره به ایجاد تاسیسات فاضلاب به عنوان یکی از تاسیسات زیر بنایی مهم اظهار داشت: تاسیسات فاضلاب به عنوان یکی از نیازهای ضروری برای جوامع انسانی مطرح بوده و روز به روز به اهمیت آن افزوده می شود.

وی ادامه داد: پروژه مذکور به منظور ایجاد شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن شرق زنجان به تعداد پنج هزار و 107 واحد اجرا می شود.