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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۹:۱۳

با حضور وزیر مسکن؛

پروژه 1170 واحدی مسکن مهر پونک زنجان کلنگ زنی شد

پروژه 1170 واحدی مسکن مهر پونک زنجان کلنگ زنی شد

زنجان - خبرگزاری مهر: پروژه هزار و 170 واحدی مسکن مهر با نام "پونک" با زیر بنای 100 هزار متر مربع با حضور وزیر مسکن کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی نیکزاد شامگاه شنبه در سفر یک روزه به استان زنجان گفت: این پروژه یکی از پروژه های مسکن مهر در شهر زنجان با زیر بنای 100 هزار متر مربع که با بتن آرمه و مقاوم در برابر زلزله و ترکیبی از سنگ و رنگهای سیلیکونی اجرا شده، است.

در ادامه این مراسم پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر شرق زنجان کلنگ زنی شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان این پروژه را شامل لوله گذاری به طول پنج کیلومتر به اقطار 250،315 و 400 میلیمتر با برآورد اولیه پنج هزار و 600 میلیون ریال عنوان کرد.

هاشم حسینی‌راد با اشاره به ایجاد تاسیسات فاضلاب به عنوان یکی از تاسیسات زیر بنایی مهم اظهار داشت: تاسیسات فاضلاب به عنوان یکی از نیازهای ضروری برای جوامع انسانی مطرح بوده و روز به روز به اهمیت آن افزوده می شود.

وی ادامه داد: پروژه مذکور به منظور ایجاد شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن شرق زنجان به تعداد پنج هزار و 107 واحد اجرا می شود.

کد مطلب 1232775

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