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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۸:۳۱

جاده جنگل گلستان فرزند ناخواسته است/ ضرورت جابجایی جاده

جاده جنگل گلستان فرزند ناخواسته است/ ضرورت جابجایی جاده

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست گلستان گفت: 10 سال است که مصوبه جابجایی جاده گلستان به خارج از پارک مطرح است ولی به آن توجه نمی شود و این جاده مانند فرزند ناخواسته ای است که باید پذیرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهران جهانشاهی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: باید تمهیداتی برای کاهش صدمات و ابعاد منفی آن در نظر گرفته شود.

وی اظهار داشت: با اجرایی شدن خط آهن گرگان مشهد می توانیم جاده گزینه شمالی جنگل گلستان را نیز اجرایی کنیم.
 
جهانشاهی در ادامه گفت: بعد از یک دهه به این نتیجه رسیده ایم که باید جاده گزینه شمالی نیز داشته باشیم.
 
وی با اشاره به جاده جنگل گلستان در ادامه گفت: این جاده با هر رویکردی اعم از توریسم، حمل و نقل عمومی و طبیعت گردی لطماتی را وارد می کند، اما در حال حاضر و با وجودیکه اختیارات کامل به استاندار گلستان به عنوان فصل الخطاب تفویض شده بازگشت به خانه اول درست نیست.
 
خسارت آتش سوزی پارک ملی برآورد نشد
 
معاون محیط زیست گلستان به آتش سوزی پارک ملی گلستان اشاره کرد و گفت: آتش سوزی برای اولین بار اتفاق نیفتاده است و خیلی دور از آتش سوزیهای دیگر استان نیز نبوده است.
 
 
وی تصریح کرد: در یک عرصه طبیعی وقتی اتفاقی طبیعی می افتد نباید دنبال خسارت بود، خسارت زده می شود اما معمولا مورد محاسبه قرار نمی گیرد.
 
جهانشاهی افزود: بر اثر بارندگیهای خوبی که اتفاق افتاد انباشت برگ اتفاق افتاد و آتش سوزیها بر اثر همین انباشت برگها و یک اتفاق کاملا طبیعی  در یک محیط طبیعی بود.
 
اعلام برنامه های هوای پاک
 
وی در ادامه با توجه به آغاز هفته هوای پاک به بیان برنامه های این هفته پرداخت و گفت: با توجه به پدیده وارونگی هوا بر اثر آلودگی زیاد که در این ایام اتفاق می افتد، ابتدا 29 دی و بعد این هفته به عنوان هفته هوای پاک نامگذاری شد.
 
وی ادامه داد: روز شمار و هدف هفته هوای پاک  از طریق سایت استانداری به اطلاع دستگاههای مختلف استان رسیده شده است و در سربرگهای نامه ها از شعارهی خاصی استفاده می شود.
 
جهانشاهی گفت: از جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و شرکت شهرکهای صنعی خواسته شده تا به زیر مجموعه های خود اطلاع رسانی لازم را انجام دهند، شهرداریها و فرمانداریها نیز در شهرهای مختلف به اطلاع رسانی کافی خواهند پرداخت.
 
وی افزود: با تغییر شعار به ما کمک شد تا بخشی از پازل محیط زیست با عنوان دولت سبز دوباره محقق شود.
کد مطلب 1232776

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