هدفم حضور موفق در جام تختی برای رسیدن به پیراهن تیم ملی است

عرفان امیری، کشتی گیر آزادکار وزن 96 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اگرچه در لیگ تیم ذوبآهن را همراهی کرده و سعی میکنم مبارزههای خوبی داشته باشم اما هدف اصلیام حضور در جام تختی است و برای قهرمانی در این رقابتها تمرین میکنم.
وی افزود: قطعا هر کشتیگیری در این مسابقات بهتر از حریفانش باشد دوبنده تیم ملی را در رقابتهای جام جهانی روسیه و قهرمانی آسیا در ازبکستان از آن خود میکند.
دارنده مدال طلای جوانان جهان خاطر نشان کرد: مصدومیتم نسبت به قبل بهتر شده اما همچنان احساس درد میکنم. آسیبدیدگی آرنج دستم که مربوط به پیش از بازیهای آسیایی است و همچنین مصدومیت کمرم، هنوز به طور کامل بهبود نیافته است.
دارنده مدال برنز جوانان جهان در پایان خاطرنشان کرد: خیلی از تمرینات دور نبودم. برای حضور ذوب آهن کرمانشاه در لیگ برتر برادران محبی خیلی زحمت کشیدند، آنها با این کارشان، کشتی کرمانشاه را احیا کردند و من نیز تلاش می کنم مبارزههای خوب و مقتدرانهای را در این مسابقات برای تیم استانم به نمایش بگذارم.
تیم ذوب آهن کرمانشاه در گروه اول لیگ برتر کشتی آزاد در جایگاه دوم قرار دارد. رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی طی روزهای 6 تا 8 بهمنماه برگزار می شود.
نظر شما