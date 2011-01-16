1.1 میلیون واحد مسکونی در شهرها ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی نیکزاد شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی در دست ساخت در سطح شهرهای کشور یک میلیون و 100 هزار واحد است همچنین 600 هزار واحد مسکونی در روستاها و 100 هزار واحد مسکونی نیز در بافتهای فرسوده کشور در دست ساخت است.

وی ادامه داد: توجه به مسکن از اولویت های دولت عدالت محور است که در این راستا در کشور 3000 هزار واحد مسکن مهردر 31 استان کشور افتتاح شده و 35000واحد دیکر عقد قرار داده شده که تا پایان سال 90 جشن مسکن دار شدن در استان زنجان و در کشور با افزایش مسکن دار شده انجام خواهد شد

نیکزاد افزود: استان زنجان جزو رتبه های اول در مسکن مهر می باشد که در چهار شهر بالای 25 هزار نفر و زیر 25 هزار نفر استان سه هزار و 900 واحد را افتتاح و در سطح استان 13 هزار و 500 واحد روستایی در دو مرحله ساخته شده که 5 هزار واحد در نیمه اول سال 89 و هشت هزار و 500 واحد در نیمه دوم سال ساخته می شود .

وی همچنین یادآور شد: در کشور برای واجدین شرایط مسکن مهر و مسکن بافتهای فرسوده، وام 10 میلیون تومان با 12 درصد سود داده می شود.

نیکزاد گفت: 345 هزار واحد مسکونی در فراخوان است که تا پایان زمستان سه هزار واحد مسکونی به واجدین شرایط اختصاص داده می شود.

در ادامه وزیر مسکن به همکاری وزارت مسکن و شهرسازی با چند شرکت خارجی در شهرهای جدید ایران اشاره کرد و افزود: در حال حاضر پروژه ها و طرحهای مشترکی با این شرکتها در دست ساخت داریم.

وی همچنین به نظارت و بازرسی وزارت مسکن در خصوص عملکرد پیمانکاران اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در راستای هر گونه خطا و تخلف در اجرای پروژه ها قصور اسامی پیمانکاران در لسیت سیاه وزارت مسکن ثبت خواهد شد و هیچگونه پروژه ای به آنها داده نخواهد داشت.