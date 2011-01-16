امسال شاهد کاهش قیمت مسکن بودیم

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی نیکزاد شامگاه شنبه در جلسه شورای مسکن افزود: دهه فجر سال 90 جشن مسکن دار شدن شهری و روستایی در استان زنجان برگزار می شود.

نیکزاد با اشاره به هدفمند شدن یارانه ها گفت: اجرای این طرح در ابتدا با مخالفت بسیاری از مدیران دولتی مواجه شد اما در حاضر با اعتقاد و اطمینانی که مردم به دولت داشتند این طرح اجرایی شد.

وی مدیران را به نیت الهی در راستای اجرای مسکن مهر دعوت کرد و گفت: مدیران باید به خاطر خدا و اسلام و مقام معظم رهبری کشور را به کشوری کارآمد در جهان معرفی و اعتماد مردم را جلب کنند.

وزیر مسکن با بیان اینکه 55 درصد رشد در صدور پروانه داشتیم، اظهار داشت: مردم باید قدردان کار بزرگی که در کشور در راستای مسکن دارد شدن انجام می گیرد و تحول بزرگی ایجاد که می کند باشند.

وزیر مسکن و شهرسازی با تأکید بر اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید با تغییر در رفتار همراه باشد، گفت: اگر قرار باشد مصرفها طبق گذشته صورت پذیرد، به اهداف اجرای این قانون نخواهیم رسید.

نیکزاد با بیان این‌که هنوز هم بسیاری از کشورها، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران را باور ندارند، افزود: با وجود قرار گرفتن در عصر ارتباطات، باور این مهم برای بسیاری از کشورها غیرممکن است.

وی با اشاره به اینکه اکثر مردم به مرور زمان از دریافت یارانه‌های نقدی انصراف خواهند داد، تصریح کرد: مردم ایران به این باور رسیده‌اند که انصراف از دریافت یارانه‌ها موجب رسیدگی بیشتر به قشر کم ‌درآمد خواهد شد.

نیکزاد از رصد روزانه تحولات کشور در عرصه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و افزود: در صورت بروز هرگونه مشکل در این زمینه، استانداران نسبت به جمع‌آوری اطلاعات آن اقدام کرده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.