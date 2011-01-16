به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گذشت 29 روز از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه گاز طبیعی و اصلاح نظام قیمت گذاری این حامل انرژِی، در یک هفته گذشته با کاهش دمای هوای اکثر استانهای کشور به زیر صفر درجه سانتیگراد، رشد مصرف روزانه گاز در بخش خانگی و تجاری نسبت به روزهای ابتدایی دی ماه از مرز 60 میلیون متر مکعب عبور کرد.

بر اساس آمارهای شرکت ملی گاز، با ورود دومین موج سرمای از روز گذشته متوسط مصرف گاز ایران به 585 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است که مصرف این میزان گاز با کشورهای عضو اتحادیه اروپا برابر است.

با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، اعمال محدودیتها برای گازرسانی به نیروگاهها آغاز شده است و این احتمال وجود دارد که با ادامه افزایش مصرف گاز در ساختمانها تحویل گاز به صنایع کشور هم با محدودیت هایی مواجه شود.

در حال حاضر ایران هر چند با در اختیار داشتن بیش از 33 تریلیون متر مکعب ذخایر و تولید روزانه 600 میلیون متر مکعب گاز عنوان دومین کشور گازخیز جهان را یدک می کشد اما مصرف سالانه بالغ بر 150 میلیارد متر مکعب گاز (سومین مصرف کننده بزرگ جهان) به پاشنه آشیل صنعت گاز ایران تبدیل شده است.

در شرایط فعلی در کنار مصرف غیر بهینه و خارج از الگوهای تعیین شده گاز در بخشهای خانگی، صنعتی و نیروگاهی، فقدان یک طرح جامع انرژی و گازرسانی بدون حساب و کتاب اقتصادی به شهرها و روستاها از دیگر چالشهای توسعه سهم گاز طبیعی در سبد انرژی کشور به شمار می رود.

از دی ماه سال گذشته تاکنون بیش از یک یک میلیون مشترک جدید به جمع مصرف کنندگان گاز طبیعی در سطح کشور پیوسته اند که این موضوع منجر به نفوذ گاز به 95 درصد خانوار شهری و 43 درصد خانوار روستایی شده است.

آژیر قرمز کمبود گاز پس از 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری

از ابتدای سالجاری تاکنون با بهره برداری از 2 طرح ضربتی در پالایشگاههای بیدبلند یک و فجرجم و راه اندازی چاههای دریایی فاز 9 پارس جنوبی در خلیج فارس در مجموع بیش از 30 میلیون متر مکعب در روز به ظرفیت تولید گاز ایران افزوده شده است.

علاوه بر این با بهره برداری از خط لوله یکهزار و 59 کیلومتری شمال و شمالشرق و افزایش واردات گاز طبیعی ترکمنستان تا سقف 40 میلیون متر مکعب در روز، در مجموع امکان عرضه روزانه تا سقف 600 میلیون متر مکعب گاز برای تامین نیازهای مشترکان مختلف کشور را فراهم کرده است.

از سوی دیگر از ابتدای سالجاری با بهره برداری از فاز اول خط لوله هفتم سراسری، فاز اول خط لوله دوم خرم آباد، خط لوله شمال شمالشرق، فاز دوم خط لوله اول کرمان، خط لوله بشرویه- طبس، خط لوله مشگین شهر- اردبیل، خط لوله طارم- زنجان و تعداد پنج تاسیسات تقویت فشار ظرفیت شبکه انتقال گاز ایران را به 700 میلیون متر مکعب در روز افزایش داده است.

این در حالی است که با وجود سرمایه گذاری پنج میلیارد دلاری برای افزایش ظرفیتهای تولید، انتقال و توزیع گاز در سطح کشور اما به دلیل افزایش بی رویه و خارج از استاندارد مشترکان همواره با کاهش دمای هوا در زمستان باید شاهد به صدا درآمدن آژیر قرمز کمبود گاز در سطح کشور باشیم.

به اعتقاد مسئولان وزارت نفت در شرایط فعلی بخش خانگی با اتلاف 30 درصد گاز تولیدی کشور به متهم ردیف اول بحران های زمستانی گاز تبدیل شده است به طوری که اگر از هدروی این میزان گاز در خانه ها جلوگیری شود علاوه بر تزریق روزانه 100 میلیون متر مکعب گاز به مخازن نفتی، می توان خوراک 10 مجتمع بزرگ پتروشیمی را هم تامین کرد.

محاسبات اقتصادی نشان می دهد که برای تولید 100 میلیون متر مکعب گاز اضافی سالانه به بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای راه اندازی حداقل سه فاز جدید پارس جنوبی نیاز است که قطعا ادامه وضع موجود خسارتهای جبران ناپذیری را به اقتصادی ملی تحمیل می کند.

احتمال قطع گاز مشترکان پر مصرف گاز دولتی

به گزارش مهر، در حال حاضر دستور العملی در سطح دولت در حال تدوین است که به زودی این دستور العمل توسط معاون اول رئیس جمهور به تمامی دستگاههای دولتی ابلاغ خواهد شد.

مطابق با این دستور جدید تمامی دستگاه‌های دولتی باید نسبت به کاهش مصرف گاز و رعایت الگوهای تعیین شده برای به حداقل رساندن اتلاف این حامل انرژی اقدام کنند.

رعایت دمای رفاه بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد، خاموش کردن تجهیزات گرمایشی یک ساعت قبل از پایان ساعت کار کارکنان و جلوگیری از اتلاف گاز در ساعتهای تعطیلی ادارات بخشی از دستور العمل جدید ابلاغی معاون اول رئیس دولت به اعضای کابینه خواهد بود.

گفته می شود با ابلاغ این دستور العمل جدید، گاز طبیعی دستگاه‌های پر مصرف دولتی پس از صدور اخطاریه حداقل برای 48 ساعت قطع خواهد شد.

حال باید دید این اولتیماتوم جدید گازی می تواند ترمز رشد افسار گسیخته مصرف گاز ایران را حداقل در بین دستگاه‌های دولتی را بکشد؟