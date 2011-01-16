طرح جامع رسانه ای برای تعامل با ایرانیان خارج از کشور تدوین می شود

محمد شریف ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر زنجان اظهار داشت: با اعلام موضوع تدوین طرح جامع رسانه ای از سوی جانشین رئیس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور این موضوع در دستور کار قرار گرفت و دبیرخانه شورا موظف شد هر چه سریعتر این طرح را تدوین کند.

ملک زاده با تأکید بر اینکه باید برنامه ریزی های جدی و عملیاتی در راستای تعامل با ایرانیان خارج از کشور وجود داشته باشد، همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور را آغاز بسیار خوبی در راستای این اعتماد سازی دانست و خاطر نشان کرد: حمایت ها و پشتیبانی های بسیار زیادی نیز از جانب رئیس جمهور صورت می گیرد و امیدواریم با انجام چنین اقداماتی شاهد فضای اعتماد و بهره مندی از دستاوردهای این همایش ها باشیم.

وی با بیان اینکه از تمام رسانه های مکتوب، شنیداری و دیداری در اولین همایش نقش رسانه ها در تعامل با ایرانیان خارج از کشور دعوت شده بود، نقش رسانه ملی و شبکه های بین المللی کشور و سایر رسانه ها را در جهت اعتماد سازی، انعکاس دستاوردها و پیامهای آن بسیار حائز اهمیت دانست.

خبرگزاری ایرانیان طی یکماه آینده کار رسمی خود را آغاز می کند

دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از راه اندازی خبرگزاری ایرانیان در راستای تعامل و اطلاع رسانی هر چه بیشتر با ایرانیان خارج از کشور خبر داد و افزود: این پایگاه خبری ظرف مدت کوتاهی که به یک ماه هم نمی رسد کار خود را آغاز می کند.

ملک زاده فعالیت این پایگاه خبری را در زمینه های علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و تخصصی عنوان کرد و گفت:این خبرگزاری با همکاری موسسه ایرانیان خارج از کشور که یک موسسه صد در صد خصوصی است ایجاد شده است.

خانه ایرانیان در 5 کشور دیگر راه اندازی شد

وی با اشاره به شروع به کار اولین خانه ایرانیان خارج از کشور در شهردوشنبه گفت: آیین نامه و اساسنامه خانه ایرانیان در پنج کشور آلمان، انگلستان، فرانسه، ترکیه و ایتالیا تدوین شده و مراحل اجرایی آن به پایان رسیده است.

دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گفت: خانه های ایرانیان خارج از کشور توسط یک موسسه صد در صد خصوصی و با بودجه 300 میلیارد ریالی در کشورهایی که جمعیت بیشتری از ایرانیان دارند راه اندازی می شود.

ملک زاده خاطر نشان کرد: موسسه خانه ایرانیانخارج از کشور یک موسسه خصوصی وNGO است و تمام مراحل ایجاد وراه اندازی خانه های ایرانیان با همکاری سفارتخانه ها، سفرای ایران و نمایندگانکشور در خارج

دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان راه اندازی می شود

وی از راه اندازی دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان با استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشمندان ایرانی خارج از کشور خبر داد و گفت: دعوت عمومی از تمامی نخبگان و دانشمندان ایرانی در خارج از کشور جهت جذب در این دانشگاه صورت گرفته است.

دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشورتصریح کرد: این دانشگاه در آینده تبدیل یک الگوی جهانی در حوزه های علوم انسانی، مهندسی و علوم پزشکی خواهد شد.