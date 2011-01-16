بهره برداری تنها 40 محدوده معدنی در گیلان

سید مهدی صادق در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه داشتن منابع معدنی و بهره برداری مناسب از آنها شتاب دهند روند توسعه هر منطقه است، افزود: اقدامات زیست محیطی، دوری از بازار مصرف و کمبود بازار فروش از موانع اصلی پیشروی بهره برداری از معادن استان است.

وی خاطرنشان کرد: با در اختیار داشتن منابع و ذخایر معدنی چنانچه برنامه ریزی صحیح و دراز مدت شود به یقین این امکان وجود خواهد داشت که در حد امکان نیازهای واحدهای صنعتی خود را در آن منطقه مورد نظر برآورده کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این مهم باعث می شود فعالیتهای صنعتی به تبع فعالیتهای معدنی رونق پیدا کند و در نهایت ایجاد اشتغال را در پی داشته باشد.

وی عنوان کرد: فعالیتهای مثل راهسازی، ساخت پلها، توسعه بنادر و سایر موارد مستلزم این است که مصالح سنگ مورد نیاز از منابع معدنی تامین شود بنابراین فعالیتهای معدنی اساس زیربنای توسعه را در هر منطقه تشکیل می دهند.

صادق ادامه داد: رفع مشکلات ساختاری بهره برداری از معادن گیلان امری فراسازمانی است کاری که به تنهایی از سازمان صنایع ومعادن ساخته نیست.