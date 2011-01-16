محصولات چینی تهدید جدی برای صنایع دستی گیلان

محمد علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گیلان یکی از قطبهای صنایع دستی در کشور است با وجود این ورود انواع صنایع دستی چینی، تولیدات در استان را با مخاطراتی رو به رو کرده است.

وی با اعلام اینکه صنایع دستی چینی در سالهای اخیر رقیبی برای صنایع دستی گیلان بدل شده است، اظهارداشت: اگرچه این کالاها از نظر کیفیت به مراتب بسیار پائین تر از کالاهای اصیل گیلانی است اما فراوانی و ارزان تر بودن این محصولات که بیشتر با ماشین آلات تولید می شوند، رقیبی جدی برای صنایع دستی استان است.

این کارشناس صنایع دستی گفت: این محصولات بسیار شکیل با طراحی های بسیارخوب وبسته بندی مناسب به ویژه با قیمت بسیارپائین عرضه می شوند.

وی خاطر نشان کرد: اگرچه بسیاری از محصولات ممکن است بهداشتی نباشد و عوارضی را در بلند مدت داشته باشد با توجه به اینکه مشاهده می شود محصولات صنایع دستی گیلان از نظر کیفیت بسیار خوب وهیچ گونه عوارض به دلیل اینکه مواد اولیه آن طبیعی است، ندارد، محصولات خارجی کشش بازار را به سمت خود کشانده اند.

یوسفی ادامه داد: برای اینکه بتوان صنایع دستی استان جایگزین مناسبی برای محصولات چینی باشد باید دسترسی مردم را به این محصولات آسان تر کرد.

وی با بیان اینکه محصولات صنایع دستی استان نیازمند نوآوری و خلاقیت است، افزود: این محصولات باید در بسته بندی های شیک و شکیل ارائه و براساس نیازبازار و مشتری مداری، تولید شوند.

معاون صنایع دستی گیلان یادآورشد: تمامی این موارد زمانی تحقق پیدا می کند که قیمت تمام شده صنایع دستی پائین باشد و این محصول بتواند با قیمت پائین تر به بازارعرضه شود.

وی گفت: کمبود وگران بودن مواد اولیه وهمچنین بالا بودن دستمزدها باعث شده است قیمت تمام شده این محصولات گران تر از مشابه چینی آنها باشد.

یوسفی با بیان اینکه صنایع به اصطلاح دستی چینی معمولا با نصف قیمت صنایع دستی گیلان به بازارعرضه می شوند، افزود: برای مثال قیمت تمام شده یک زنبیل حصیری در گیلان شش هزار و500 تومان است در حالیکه این رقم برای زنبیل حصیری چینی فقط حدود سه هزار تومان است.

وی عنوان کرد: اگریک هنرمند درروز بتواند سه زنبیل حصیری ببافد باید چهار هزار و 500 تومان برای تهیه مواد اولیه این زنبیل ها بپردازد که با این حساب قیمت تمام شده این سه سبد با احتساب 15 هزار تومان هزینه دستمزد روزانه یک کارگر، به 19 هزار و 500 تومان افزایش می یابد.

این مسئول ادامه داد: اگراین زنبیل ها حتی بدون احتساب سود نیز فروخته شوند بازهم قیمت آنها دوبرابر مشابه چینی است.