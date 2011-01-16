درآمد گمرکات قم در سال جاری 164 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد ذاکری شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم با ارائه گزارشی از فعالیتهای 9 ماهه گمرک استان قم اظهار داشت: در این مدت درآمد گمرک استان قم سه هزار و 467 میلیارد ریال بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه آن 164 درصد رشد داشته است.



وی افزود: در 9 ماهه امسال بالغ بر 22 هزار و 316 تن انواع کالا از قبیل کفش، کتاب، فرش و... به کشورهای مختلف از جمله عراق، افغانستان و... صادر شده است.



وی ارزش ریالی این کالا‌ها را 76 میلیون و 234 هزار دلار اعلام کرد و گفت: این میزان صادرات از نظر وزنی 21 درصد و از نظر ارزشی 13 درصد افزایش داشته است.



رشد 44 درصدی وزن کالاهای صادراتی از منطقه ویژه



مدیرکل گمرک استان قم در مورد صادرات کالا از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان اظهار داشت: در 9 ماهه امسال 56 هزار و 569 تن کالا به ارزش بیش از 250 میلیون و 610 هزار دلار از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ترانزیت شده است.



ذاکری گفت: این میزان ترانزیت از نظر وزنی 44 درصد و از نظر ارزشی 26 درصد افزایش داشته است.



وی با اشاره به ترخیص 18 هزار و 300 خودرو در قم گفت: امسال عملیات ترخیص بیش از 21 هزار خودرود در قم انجام می‌شود که تاکنون حدود 18 هزار و 300 ترخیص قطعی شده است.



وی ادامه داد: گمرک قم سال گذشته رتبه اول را در ترخیص خودرو در کشور به دست آورد و با تعداد خودروهایی که امسال ترخیص می‌شود به نظر می‌رسد باز هم رتبه نخست را در این بخش کسب کنیم.



افتتاح 4 طرح در دهه فجر



مدیر گمرک استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدوین 16 طرح برای این گمرک اظهار داشت: این طرح‌ها قرار است در سال 89 عملیاتی شود که تاکنون 10 مورد از آن‌ها به صورت 100 درصدی اجرا شده است.



وی اضافه کرد: شش طرح دیگر نیز با پیشرفت 80 درصدی برخوردار است و امیدواریم این طرح‌ها تا پایان امسال به صورت کامل اجرایی شود.



ذاکری خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال چهار طرح آماده و افتتاح خواهد شد.