بارش30 سانتی برف در کردستان/ دمای هوا منهای 25 درجه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، موج جدید بارش زا از روز پنج شنبه وارد استان کردستان شد و از بعد از ظهر جمعه تاکنون بارش برف سراسر استان را در بر گرفته است و بر اساس گزارش هواشناسی استان کردستان میزان بارش ها تاکنون در بعضی از مناطق استان از مرز 30 سانتیمتر نیز عبور کرده است و بارش برف همچنان ادامه دارد.

محمد طالب حیدری در خصوص وضعیت بارش برف در استان و در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: خوشبختانه در سال جاری چندین سیستم بارش زا وارد استان کردستان شده و تمامی این سیستم ها با توجه به اینکه تیپیک منطقه بوده است باعث بارش برف در سراسر استان شده و در نتیجه بر خلاف سال گذشته ما شاهد بارش های پایدارتری در سطح این استان بوده و هستیم.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ایستگاه های هواشناسی در سطح استان کردستان میزان بارش در شهر سقز تا ساعات ابتدایی امروز به بیش از 30 سانتیمتر رسیده و در سایر مناطق کردستان نیز بارشها از 15 تا 25 سانتیمتر گزارش شده است که نکته بسیار مهم سیستم بارش زای جدید این است که تمامی استان را در بر گرفته و باعث بارش برف در کردستان شده است.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان افزود: وضعیت بارش در استان تا بعد از ظهر یکشنبه ادامه دارد و پیش بینی می شود که از ساعت 15 به بعد امروز از میزان بارش ها کاسته شود و در ساعات ابتدایی یکشبنه شب نیز شاهد پایان بارش برف در استان کردستان و کاهش شدید دما و یخبنمدان جدی خواهیم بود.

حیدری بیان داشت: با توجه به بررسی های صورت گرفته پیش بینی می شود که میزان بارش برف در بعضی از مناطق کردستان تا بعد از ظهر یکشنبه از مرز 50 سانتیمتر نیز عبور کند که این مهم بسیار خوب و بخشی از نگرانی های مردم این استان را در زمینه کمبود بارش و بحث خشکسالی جبران خواهد کرد.

وی گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته صبح روز دوشنبه دمای هوا در بعضی از مناطق استان کردستان به منهای 25 درجه کاهش می یابد و ما یکی از سردترین روزهای سال در استان را شاهد خواهیم بود و به همین دلیل یخبندان شدید در سطح استان اتفاق خواهد افتاد که لازم است مردم کردستان اقدامات لازم برای این مهم را منظور کنند.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان در پایان یادآور شد: هر چند که میزان بارش از ابتدای سال جاری در استان کردستان با کاهش جدی مواجه شده بود ولی خوشبختانه طی سه روز اخیر شاهد بارش های خوبی در استان بوده و امیدواریم که این روند همچنان طی روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.

این برای دومین بار است که طی زمستان امسال مردم استان کردستان بارش برف در این استان را تجربه کرده و با توجه به پیش بینی های صورت گرفته قرار است که روند بارشها در کردستان طی روزهای آینده همچنان ادامه داشته باشد.