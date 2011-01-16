شمار کانونهای فرهنگی مساجد کردستان به 197 مورد می رسد

کامل گلباغی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به موافقت ستاد عالی امور مساجد کشور و پیگیری های صورت گرفته از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان شمار کانونهای فرهنگی و هنری مساجد این استان تا پایان سال جاری به 197 مورد افزایش می یابد.

وی عنوان کرد: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته قرار است که 11 کانون فرهنگی و هنری مساجد در دهه فجر سال جاری در استان کردستان به بهره برداری برسد که با توجه به این مهم شمار کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در این استان تا پایان سال به 197 مورد افزایش می یابد و این مهم می تواند در راستای توسعه فعالیتهای فرهنگی و همچنین جلب مشارکت جوانان در حوزه های مختلف موثر باشد.

مسئول دبیرخانه امور مساجد استان کردستان بیان داشت: افتتاح کانون های فرهنگی و هنری امام حسن مجتبی، اندیشه، حافظ و سبحان در روستاهای دادانه، منصوربلاغی ، هانه گلان و مادیان دول شهرستان سنندج، افتتاح کانون فرهنگی و هنری نور در مسجد حاج صفری سقز، افتتاح کانون فرهنگی و هنری هدایت در روستای قورق، حافظ در روستای کیله گلان و معراج در شهرستان کامیاران، افتتاح کانون فرهنگی و هنری شهید سید عزیز الله غیاثیان در دار غیاث شهرستان بیجار، افتتاح کانون های فرهنگی و هنری کوثر در روستای رشید آباد شهرستان دیواندره از جمله کانون هایی است که در ایام الله دهه فجر در کردستان به بهره برداری می رسند.

گلباغی، تضعیف وحدت و هویت ملی را از اهداف شوم دشمنان نظام اسلامی برای ضربه زدن به انقلاب برشمرد و خاطرنشان کرد: در برنامه های گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر باید به تقویت وحدت ملی توجهی خاص صورت گیرد..

وی با اشاره به اینکه افزایش بصیرت و آگاهی مردم برای جلوگیری از فتنه‌های تهدیدکننده انقلاب اسلامی از وظایف دلسوزان نظام اسلامی است، افزود: تداوم و بقای انقلاب اسلامی مدیون مردم است و مردم در هر صحنه که احساس نیاز کرده اند، وارد صحنه شده و از انقلاب اسلامی و آرمان های آن دفاع کرده اند.

گلباغی، برگزاری دوره آموزشی مقابله با فرقه های انحرافی، شرکت در نمایشگاه دهه فجر، اجرای مسابقه فجر آفرینان مسجدی، برگزاری جشن پیروزی و محافل قرآنی در 32 کانون، توزیع اقلام فرهنگی، دیدار با نماینده محترم ولی فقیه در استان کردستان و بیعت مجدد با معظم له، غبارروبی و عطر افشانی مزار متبرک شهدای معظم استان، نشست فرهنگی سیاسی بانوان فعال عضو کانون های فرهنگی و هنری و عرصه قرآنی استان و شرکت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن از دیگر برنامه های دبیرخانه امور مساجد استان در سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب عنوان کرد.