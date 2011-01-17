برای وزن هشتم تیم ملی تکواندو برنامه دارم/ کارشناسان درباره داوری نظر دهند

کوروش رجلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: چند سال است که در وزن هفتم به اردوهای تیم ملی می‌روم اما موفق به حضور در رقابت‌های جهانی نشده‌ام. برای این دوره می‌خواهم در مسابقات جهانی کره جنوبی هوگوی وزن هشتم تیم ملی را تصاحب کنم به همین دلیل است که با برنامه کار خود را آغاز کرده‌ام.

وی افزود: با یک برنامه غذایی هدفمند و تمرینات بدنسازی و فنی می خواهم به وزن مناسب دست پیدا کنم. برای موفقیت در این وزن باید چالاکی و شادابی خود را افزایش دهم، البته رقبای سرسختی در داخل دارم که در رقابت‌های انتخابی تیم ملی باید به مصاف آنها بروم.

رجلی در مورد دیدارهای لیگ برتر تکواندو نیز گفت: این هفته برگزاری مسابقات لیگ به هیچ عنوان مناسب نبود. ضعف‌های عمده از تشک‌های متحرک تا خرابی مداوم هوگوهای الکترونیکی بر عملکرد تیم‌ها تاثیر منفی گذاشته بود.

وی با اشاره به عملکرد خود در لیگ برتر تکواندو گفت: من به دلیل تمرینات بدنسازی که در پیش گرفتم موق نشدم مقابل یوسف کرمی عملکرد خوبی داشته باشم.

دارنده دو مدال طلای آسیا در پایان پیرامون قضاوت داوران در لیگ نیز گفت: من در جایگاهی نیستم که به نوع قضاوت دوران اعتراض کنم .این موضوع باید توسط کارشناسان امر بررسی شده و اگر ایرادی دیده شد در مورد رفع آن اقدام شود.

