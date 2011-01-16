چالشهای معیشتی و گرانی در کشورهای عربی؛ اردنی ها هم به خیابانها آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این تظاهرکنندگان روز جمعه با سردادن شعارهایی در امان و دیگر شهرهای اردن نسبت به عدم توانایی دولت در کنترل افزایش قمیت کالاها معترض بودند. معترضان عقیده دارند که سیاست های "سمیر ریفای" نخست وزیر اردن عامل افزایش قیمت های سوخت و غذا شده است.

افزایش بیکاری و فقر از دیگر مسائل مورد اعتراض تظاهر کنندگان بود. یک معترض در این باره گفت: ما در حال اعتراض به سیاست های دولت هستیم، قیمت های بالا و مالیات های مکرر مردم اردن را به طغیان واداشته است.



معترضین بر روی یک از پلاکادهای خود نوشته بودند: از گرسنگی و خشم ما آگاه باشید. اردن ثروتمند نیست و نان یک خط قرمز است. یکی دیگر از معترضین در این باره می گوید: قیمت ها به ویژه بنزین و غذا از کنترل خارج می شوند و ما هر روز فقیرتر می شویم.



تظاهرکنندگان همچنین پلاکاردی را حمل می کردند که در آن یک نفر از پمپ بنزین را به شکل یک تپانچه به سوی شقیقه خود گرفته و نشان از آن داشت که افزایش قیمت سوخت مردم را به سوی خودکشی سوق داده است.



"سمیر ریفای" پیشتر و پس از به قدرت رسیدن در دسامبر گذشته قول داده بود که با فساد مالی به طور جدی مقابله کند. منتقدان، دولت را به ناکامی در مقابله تمام عیار با فساد مالی متهم کرده بودند. آنها معتقد بودند که فساد مالی باعث شده تا سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در اردن دوری کنند.



در همین حال و درجدیدترین تحولات، اموال تعدادی از متهمان به فساد مالی مصادره شد و چندین مقام بانفوذ اردن به اتهام فساد مالی دستگیر و برای رسیدگی به اتهاماتشان در دادگاهی در این کشور حاضر خواهند شد.



دادگاهی در این کشور، "احمد ریفای" رئیس تنها پالایشگاه اردن، "عادل غده" سیاستمدار بانفوذ و "محمد رواشده" یک مشاور ارشد کابینه را به دریافت رشوه و سوء استفاده از سمت رسمی خود برای منافع شخصی متهم کرده است.



"خالد شاهین" یکی از ثروتمندترین تجار اردن نیز به دادن رشوه و تشویق مقامات دولتی به سوءاستفاده از سمت شان متهم شده است. "عادل غده" یکی از مقامات رسمی اردن اولین مقام ارشد دولتی است که در این پرونده به سوالات بازجویان پاسخ می دهد.



اقدامات اخیر، امید را برای خاتمه مشکلات اقتصادی و مقابله با فساد مالی در اردن به وجود آورده است. پیش از این پرونده، اقدامات در اردن برای مقابله با فساد مالی و پدیده رشوه در دولت و شرکتهای تحت کنترل دولت این کشور فقط به انجام تحقیقات اندک و دستگیری محدود می شد.



در همین حال وکیل مدافع وزیر سابق دادگستری اردن که به دریافت رشوه متهم شده، گفت: این یک دادگاه ناعادلانه است که یکسری اتهامات بی اساس را علیه موکل اینجانب مطرح نموده است.



اردن یکی از کشورهای فقیر خاورمیانه است که ریشه فقر آن به دوران استعمار انگلیس بر می گردد. این کشور همچنان از تقسیمات استعماری که طی آن چاه های نفتی و تولیت خانه خدا به خاندان سعودی داده شده ناراضی است.

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* نگارش: حسین امیری