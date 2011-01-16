600 میلیارد سود شستا در حساب صندوق تامین اجتماعی

دکتر رحمت الله حافظی با اشاره به رفع دغدغه هایی که در مدیریت گذشته به وجود آمده بود به خبرنگار مهر گفت: با تغییراتی که داشتیم تعامل بسیار خوبی با شستا برقرار شده است.

وی با عنوان این مطلب که سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت صندوق تامین اجتماعی بر شستا مورد قبول مدیران این شرکت است، افزود: این تعامل خوب باعث شده که طی سه چهار اخیر 600 میلیارد تومان از سود عملیاتی شستا را دریافت کنیم تا صرف هزینه های صندوق شود.

حافظی درباره صدور احکام مدیریتی شرکت شستا که پیش از این محل اختلاف بود، گفت: صدور احکام هیئت مدیره شستا توسط مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی انجام می شود.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی همچنین به شرکتها و سرمایه شستا اشاره کرد و افزود: سرمایه شستا در قالب 10 هلدینگ تعریف شده که بالغ بر 430 شرکت را شامل می شود.