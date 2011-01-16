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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۸:۵۲

600 میلیارد سود شستا در حساب صندوق تامین اجتماعی

600 میلیارد سود شستا در حساب صندوق تامین اجتماعی

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی با اشاره به تغییر و تحولاتی که در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در ماههای اخیر انجام شده اظهار داشت: بالغ بر 600 میلیارد تومان سود عملیاتی این شرکت را دریافت کردیم.

دکتر رحمت الله حافظی با اشاره به رفع دغدغه هایی که در مدیریت گذشته به وجود آمده بود به خبرنگار مهر گفت: با تغییراتی که داشتیم تعامل بسیار خوبی با شستا برقرار شده است.

وی با عنوان این مطلب که سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت صندوق تامین اجتماعی بر شستا مورد قبول مدیران این شرکت است، افزود: این تعامل خوب باعث شده که طی سه چهار اخیر 600 میلیارد تومان از سود عملیاتی شستا را دریافت کنیم تا صرف هزینه های صندوق شود.
 
حافظی درباره صدور احکام مدیریتی شرکت شستا که پیش از این محل اختلاف بود، گفت: صدور احکام هیئت مدیره شستا توسط مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی انجام می شود.
 
مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی همچنین به شرکتها و سرمایه شستا اشاره کرد و افزود: سرمایه شستا در قالب 10 هلدینگ تعریف شده که بالغ بر 430 شرکت را شامل می شود.
کد مطلب 1232815

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